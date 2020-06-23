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  • В Одесі дачник відкрив вогонь по компанії молоді, яка гучно святкувала день народження
23 червня 2020, вівторок, 14:50 11
Події 2020-06-23T16:45:02+03:00
Українські Новини
В Одесі дачник відкрив вогонь по компанії молоді, яка гучно святкувала день народження

В Одесі дачник відкрив вогонь по компанії молоді, яка гучно святкувала день народження

Кира Молчанова
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Поліція. Фото: Українська правда
Поліція. Фото: Українська правда

Увечері, 22 червня, в Одесі 56-річний місцевий житель відкрив вогонь з мисливської рушниці по компанії молоді, яка здалася йому занадто гучною після того, як на початку червня 2 людини зазнали поранення внаслідок стрілянини на промтоварному ринку в Одесі.

Про це повідомляє пресслужба поліції Одеси.

Інцидент стався на пірсі пляжі під Меморіалом 411-ї берегової батареї. Два хлопця 17 і 19 років зазнали численних поранень і звернулися за медичною допомогою.

Як з'ясувалося, стріляв мешканець однієї з дач на Шкиперской вулиці. Він стріляв дробом. Щодо нього відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї). Чоловікові загрожує від 3 до 7 років в'язниці.

В Одесі стріляли з мисливської рушниці. Фото: Національна поліціяВ Одесі стріляли з мисливської рушниці. Фото: Національна поліція

Поранені два юнаки. Фото: Національна поліціяПоранені два юнаки. Фото: Національна поліція

Легкомоторний літак розбився в Одесі, за попередніми даними, одна людина загинула.

Одеса посилила обмеження в зв'язку з карантином через коронавірус.

До цього там заробили 8 міських пляжів, які обслуговуються комунальним підприємством "Узбережжя Одеси".

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