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02 червня 2020, вівторок, 12:52 6
Події 2020-06-02T14:00:01+03:00
Українські Новини
Стрілянина в Одесі. 2 людей поранено на промтоварному ринку

Стрілянина в Одесі. 2 людей поранено на промтоварному ринку

Кира Молчанова
перестрілка, Сутички, Поранені в перестрілці, перестрілка в Одесі
Стрілянина на ринку в Одесі. Скріншот відео
Стрілянина на ринку в Одесі. Скріншот відео

Після того, як у Броварах Київської області сталася масштабна перестрілка, 2 людини зазнали поранення в результаті стрілянини на промтоварному ринку в Одесі.

Про це сказано в повідомленні прес-служби Національної поліції в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Поліцейські встановлюють обставини стрілянини на промтоварному ринку. В результаті інциденту поранення отримали дві людини. Їх доставлено в лікарню", - сказано в ньому.

Попередньо встановлено, що вранці 2 червня в магазин тканин на промтоварному ринку зайшли невідомі в масках і зробили кілька пострілів із ймовірно травматичної зброї в бік працівників торгового закладу.

В результаті тілесних ушкоджень зазнали двоє чоловіків.

Їм надається медична допомога.

Самі ж правопорушники сіли в свої автомобілі і поїхали.

Наразі на місці працює слідчо-оперативна група.

Встановлюються обставини події та особи, які до нього причетні.

Як повідомляли Українські Новини, раніше 1 дитина та 3 дорослих загинули через дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) на трасі "Київ - Одеса".

Telegram-канал "Одеса INFO" опублікував відео інциденту. З слів очевидця, нападники були озброєні пістолетами, арматурою і битами. (Присутня ненормативна лесика)

Як повідомляли Українські Новини, Броварський суд заарештував вже 20 осіб, затриманих підч стрілянини у Броварах Київської області, на 60 днів арешту без права внесення застави.

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Стрілянина в Одесі. 2 людей поранено на промтоварному ринку
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