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23 червня 2020, вівторок, 13:15 22 Документ
Політика 2020-06-23T14:30:45+03:00
Українські Новини
Після скандалу ЦВК зменшила вп'ятеро зарплати членам комісії, але не всім

Після скандалу ЦВК зменшила вп'ятеро зарплати членам комісії, але не всім

Виолетта Чайковская
Карантин, ЦВК, Центральна виборча комісія, зарплати чиновників, Зарплата членів ЦВК, Зменшення зарплат
Члени ЦВК.Фото: facebook/СЕС
Члени ЦВК.Фото: facebook/СЕС

Після скандалу з квітневими зарплатами в ЦВК Центральна виборча комісія виплатила в травні більш ніж по 100 тис. гривень зарплати двом членам, а решті 15 — знизила зарплати в середньому в 5 разів.

Про це свідчить відповідь секретаріату ЦВК на запит Українських Новин.

З квітня і до завершення карантину парламент обмежив зарплати посадових осіб органів влади 47 230 гривнями.

Тим не менш, зарплата 15 з 17 членів ЦВК за квітень становила від 245 до 362 тис. гривень за рахунок виплати їм матеріальної допомоги на оздоровлення і використання частини відпустки, які не обмежені.

Фракції "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" і "Голос" заявили, що їх представники у ЦВК відмовилися від зазначених нарахувань і отримали по 47,2 тис. гривень зарплати.

Водночас в травні саме їх представники отримали понад 47 230 гривень зарплати: Вікторія Глущенко – 112 597 гривень, а Андрій Гевко – 127 179 гривень.

Решті 15 членів ЦВК зарплата в травні була скорочена у відповідності з введеним обмеженням: двом було нараховано 34,8 тис. і 41 тис. гривень, а решті 13 – 47,2 тис. гривень.

У зв'язку з обмеженням зарплата членів ЦВК знизилася в середньому в 5 разів.

Зокрема, без обмежень голова комісії Олег Діденко отримав би 259 тис. гривень, його заступники Віталій Плукарь і Сергій Дубовик – 248 тис. і 174 тис., а секретар Гатаулліна Олена - 230 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, через необхідність виділення коштів на боротьбу з коронавірусом фінансування місцевих виборів скоротили у два рази.

Парламент повинен призначити місцеві вибори до середини липня.

Водночас прем'єр-міністр допустив, що місцеві вибори в жовтні можуть скасувати через карантин.

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