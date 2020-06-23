Після скандалу ЦВК зменшила вп'ятеро зарплати членам комісії, але не всім

Після скандалу з квітневими зарплатами в ЦВК Центральна виборча комісія виплатила в травні більш ніж по 100 тис. гривень зарплати двом членам, а решті 15 — знизила зарплати в середньому в 5 разів.

Про це свідчить відповідь секретаріату ЦВК на запит Українських Новин.

З квітня і до завершення карантину парламент обмежив зарплати посадових осіб органів влади 47 230 гривнями.

Тим не менш, зарплата 15 з 17 членів ЦВК за квітень становила від 245 до 362 тис. гривень за рахунок виплати їм матеріальної допомоги на оздоровлення і використання частини відпустки, які не обмежені.

Фракції "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" і "Голос" заявили, що їх представники у ЦВК відмовилися від зазначених нарахувань і отримали по 47,2 тис. гривень зарплати.

Водночас в травні саме їх представники отримали понад 47 230 гривень зарплати: Вікторія Глущенко – 112 597 гривень, а Андрій Гевко – 127 179 гривень.

Решті 15 членів ЦВК зарплата в травні була скорочена у відповідності з введеним обмеженням: двом було нараховано 34,8 тис. і 41 тис. гривень, а решті 13 – 47,2 тис. гривень.

У зв'язку з обмеженням зарплата членів ЦВК знизилася в середньому в 5 разів.

Зокрема, без обмежень голова комісії Олег Діденко отримав би 259 тис. гривень, його заступники Віталій Плукарь і Сергій Дубовик – 248 тис. і 174 тис., а секретар Гатаулліна Олена - 230 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, через необхідність виділення коштів на боротьбу з коронавірусом фінансування місцевих виборів скоротили у два рази.

Парламент повинен призначити місцеві вибори до середини липня.

Водночас прем'єр-міністр допустив, що місцеві вибори в жовтні можуть скасувати через карантин.