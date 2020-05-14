У ЦВК нарахували по 300 тис. гривень зарплати за квітень попри обіцянку Зеленського

Незважаючи на обіцянку Володимира Зеленського, що в ЦВК затягнуть пояси та обмежать зарплати 47 тисячами гривень, заробітна плата керівництва Центральної виборчої комісії за квітень зменшилася приблизно на 30% до 300-325 тис. гривень.

Про це свідчить відповідь секретаріату ЦВК на запит Українських Новин.

У ній нагадується, що Верховна Рада внесла зміни до державного бюджету на 2020 рік, згідно з якими з квітня і до завершення карантину зарплата посадових осіб бюджетних установ нараховується у розмірі не більше 10 мінімальних зарплат – 47 230 гривень.

Однак у зазначеному максимальному розмірі не враховуються суми допомогиз тимчасової непрацездатності, допомоги на оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та оплата щорічної відпустки.

Серед 17 членів ЦВК за квітень тільки двом було нараховано по 47 230 гривень зарплати.

Решті 15 членам комісії було нараховано від 244,6 тис. до 361,6 тис. гривень зарплати за квітень.

Така сума вийшла в результаті виплати матеріальної допомоги на оздоровлення та використання частини відпустки.

Так, голові ЦВК Олегу Діденку за квітень було нараховано 321 815 гривень: 248,3 тис. матеріальної допомоги, 28,5 тис. зарплати за час перебування у відпустці та 44 981 гривню обмеженої суми посадового окладу та надбавок.

Якби зарплата не обмежувалася, то за рахунок повної суми окладу й надбавок Діденку було би нараховано 463 492 гривні за квітень.

Відповідно, його зарплата зменшилася на 141 677 гривень або 30,6%.

Заступник голови ЦВК Сергій Дубовик міг заробити 472 тис. гривень за квітень, однак через обмеження зарплати на 147 тис. гривень, або 31,1%, йому було нараховано 325 тис. гривень: 251,4 тис. матеріальної допомоги, 28,6 тис. відпускних і 45 тис. окладу і премій.

Заступник голови ЦВК Віталій Плукар заробив 308,2 тис. за квітень (241,1 тис. матдопомоги, 26,6 тис. за час відпустки, 40,5 тис. оклад та премії), що на 118,2 тис. або 27,7% менше, ніж йому могло бути нараховано – 426,4 тис. гривень.

У секретаря комісії Олени Гатаулліної зарплата за квітень скоротилася на 25% – їй було нараховано 300 тис. із 398 тис. зароблених – 224,4 тис. матдопомоги, 32,9 тис. відпускних і 42,7 тис. окладу і премій.

Як повідомляли Українські Новини, через необхідність коштів на боротьбу з коронавірусом фінансування місцевих виборів скоротили вдвічі.

Також Верховна Рада урізала зарплату чиновникам на карантині. Сам спікер парламенту отримав 90 тис. зарплати і депутатських за квітень.