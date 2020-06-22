В Україні зросла кількість областей, які не готові до пом'якшення карантину

В Україні 14 областей не можуть послабити карантин. Фото: pixabay

В Україні 14 областей не можуть послабити карантин. Фото: pixabay

Станом на 22 червня 14 областей не відповідають новим критеріям для пом'якшення карантину, які почали діяти з понеділка, коли в неділю, 21 червня критеріям не відповідали Київ і 9 областей.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

Критерію заповнювання ліжок у лікарнях, які приймають хворих на коронавірусну інфекцію, (визначений як не більше 50%) не відповідають Закарпатська (59,64%) та Чернівецька (51,54%) області.

Показником охоплення тестуванням (не менше 24 на 100 тис. населення) не відповідають Дніпропетровська (18,97), Донецька (20,87), Луганська (17,95), Миколаївська (17,88), Одеська (19,09) та Чернігівська (22,72) області.

Показником частки позитивних результатів тесту методом полімеразної ланцюгової реакції (не більше 11%) не відповідають Волинська (21,17%), Закарпатська (14,91%), Львівська (25,19%), Рівненська (20,05%) та Чернівецька (13,14%) області.

Критерію динаміки захворюваності порівняно з попереднім тижнем (не більше 10%) не відповідають Волинська (24,87%), Житомирська (19,19%), Закарпатська (20,16%), Івано-Франківська (49,96%), Львівська (19,10%), Рівненська (62,87%), Тернопільська (27,75%) та Чернівецька (37,19%) області.

У Києві заповненість складає 40,50%, кількість тестувань на 100 тис. населення - 96,47, частка позитивних ПЛР-тестів - 3,34%, динаміка становить -22,70%.

Застосування нових показників дозволило визнати Київ відповідним критеріям для пом'якшення карантину, на відміну від застосування старих.

У той же час у списку областей, які не відповідають критеріям пом'якшення і де можливе посилення обмежень, потрапили Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Миколаївська, Одеська, Чернігівська області.

Аналіз епидситуации станом на 22 червня 2020 року в регіонах. Інфографіка: Моз

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 липня.

Також з понеділка, 22 червня, в Одесі посилили карантинні обмеження.