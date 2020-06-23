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23 червня 2020, вівторок, 11:20 8
Суспільство 2020-06-23T12:00:01+03:00
Українські Новини
Весілля на карантині. Запрошувати можна до десяти гостей

Весілля на карантині. Запрошувати можна до десяти гостей

Кира Молчанова
Карантин, весілля, Коронавірус, коронавірус в Україні, Карантин в Україні
Весілля. Фото: pixabay
Весілля. Фото: pixabay

Поки в Україні збільшується кількість хворих на коронавірус, на весілля можна запрошувати максимум 10 гостей.

Про це повідомив глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов під час пресбрифінгу у вівторок, 23 червня, передають Українські Новини.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи можна проводити на карантині весілля з 50 гостями в закритому приміщенні з вентиляцією, Степанов відповів, що не можна.

"Ні, на 50 осіб проводити весілля неможливо за встановленим на сьогодні правилами. Ці заходи можливі виключно до 10 осіб", — заявив міністр.

Як повідомляли Українські Новини, Національна поліція посилила контроль за карантинними обмеженнями для пасажирів залізничного транспорту, задіявши додаткові наряди поліцейських. У відомстві обіцяють роздавати маски і вести роз'яснювальну роботу.

Одеса посилила обмеження у зв'язку з карантином через коронавірус: там не можна працювати закладам оздоровлення та відпочинку дітей і проводити масові заходи за участю більше однієї людини на 5 кв. метрів і перебувати на вулиці без документів.

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