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23 червня 2020, вівторок, 11:45 5
Суспільство 2020-06-23T12:15:01+03:00
Українські Новини
Після триденного падіння кількість хворих на коронавірус у Києві зросла

Після триденного падіння кількість хворих на коронавірус у Києві зросла

Анна Рудык
Віталій Кличко, Коронавірус, коронавірус в Україні, коронавірус в Києві, статистика коронавірусу
Коронавірус. Фото: Facebook Nataly Pachkova
Коронавірус. Фото: Facebook Nataly Pachkova

Кількість хворих на коронавірус у Києві 22 червня порівняно з попередньою добою збільшилася на 61 людини до 4 429, померлих - на 3 осіб до 101.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко написав на своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

"Кількість жителів Києва, у яких за минулу добу виявили захворювання на коронавірус, збільшилася на 61 людини. 3 хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 101 жителя Києва. На сьогодні в столиці вже 4 429 підтверджених випадків захворювання COVID-19.", — написав він.

Серед хворих: 29 жінок у віці від 22 до 79 років, 28 чоловіків від 24 до 88 років, а також 2 дівчинки віком 2 і 10 років, 2 хлопчики — 2 і 15 років.

В лікарні столиці госпіталізували 17 пацієнтів, інші перебувають на самоізоляції, під контролем медиків.

За минулу добу одужали 24 людини, за весь час одужали 1 415 людей.

Найбільше випадків захворювання за минулу добу виявили в Деснянському районі — 13, а також по 8 випадків — у Оболонському, Печерському та Дніпровському районах.

Як повідомляли Українські Новини, 22 червня кількість виявлених випадків захворювання на COVID-19 в Україні збільшилась на 833 до 38 074 кількість померлих від захворювання - на 23 людини до 1 035 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків збільшилася на 22,3%, кількість нових летальних випадків - у 2,3 рази.

Тим часом на весілля на карантині запрошувати можна до десяти гостей.

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