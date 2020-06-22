У Києві третій день поспіль падає захворюваність коронавірусом

В Києві виявлено 43 нових випадки захворюваності на коронавірус за минулу добу, 21 червня. Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко повідомив в ході брифінгу, передають Українські Новини.

"Кількість жителів Києва, у яких за минулу добу виявили захворювання коронавірус, збільшилася на 43 людини. На сьогодні в столиці вже 4 368 підтверджених випадків захворювання COVID-19", - сказав він.

Серед хворих: 21 жінка віком від 24 до 92 років, 17 чоловіків у віці від 19 до 100 років, а також 4 хлопчика від 4 до 11 років та 17-річна дівчина.

В лікарні столиці госпіталізували 6 пацієнтів, інші знаходяться на самоізоляції, під контролем медиків.

Найбільше випадків захворювання за минулу добу виявили в Шевченківському, Дніпровському та Деснянському районах - по 7 випадків, а також у Печерському - 6.

Як повідомляли Українські Новини, з 22 червня в Одесі через зростання захворюваності посилюють карантинний режим. Нововведення стосуються також і пляжів.

Тим часом захворюваність на коронавірус в Україні продовжує знижуватися третій день поспіль – на 7,3%, однак кількість нових летальних випадків збільшилася на 25%. Станом на 21 червня виявлено 681 інфіковану особу за добу до 37 241, кількість померлих від захворювання – 10 осіб до 1 012.