Поліціянти будуть роздавати маски в електричках і перевіряти дотримання правил карантину

У МОЗ заявили, що Київська та Вінницька області готові послабити карантин, хоча в Україні збільшилася кількість областей, які не готові до пом'якшення карантину, у той час Національна поліція посилила контроль за карантинними обмеженнями для пасажирів залізничного транспорту, залучивши додаткові наряди поліціянтів.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби поліції, передають Українські Новини.

"З киянами і гостями столиці правоохоронці проводять профілактичні бесіди і закликають дотримуватися масочний режим і соціальну дистанцію. На виконання постанови Кабінету Міністрів від 20 травня 2020 року № 392 "Про встановлення карантину з метою запобігання розповсюдження на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів ослаблення протиепідемічних заходів", після проведеного інструктажу наряди співробітників поліції заступають на посилене чергування з метою контролю за дотриманням громадянами правил карантину", - йдеться в ньому.

Зазначено, що відсьогодні, 22 червня, виділені додаткові наряди поліції, які патрулюють територію залізничних вокзалів, в тому числі приміські та міські електрички.

"Насамперед ми націлені на попередження і профілактику. Тому поліціянти проводять з пасажирами бесіди і роз'яснюють їм про необхідність носіння захисних масок. Також правоохоронці будуть мати при собі певний запас таких засобів індивідуального захисту і видають їх тим громадянам, у яких вони відсутні", - сказав начальник відділу поліції на станціях залізничного транспорту поліції Києва Андрій Степанов.

Як повідомляли "Українські Новини", у поїздах більше не будуть годувати, а на вокзалах потрібно носити маску, — МОЗ опублікував нові рекомендації.

Акціонерне товариство "Укрзалізниця" 27 травня відновило роботу залізничних квиткових кас на вокзалах в рамках ослаблення карантину.