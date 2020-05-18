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18 травня 2020, понеділок, 08:55 23
Суспільство 2020-05-18T09:45:01+03:00
Українські Новини
Набуло чинності держрегулювання цін на соціально значущі продукти і ліки

Набуло чинності держрегулювання цін на соціально значущі продукти і ліки

Валерия Драгомирова
ліки, Держрегулювання цін
Продукти. Фото: riapo.ru
Продукти. Фото: riapo.ru

У понеділок, 18 травня, вступила в силу постанова Кабінету Міністрів про запровадження державного регулювання цін на ряд соціально значущих товарів і ліків.

Вона було оприлюднена в офіційній газеті "Урядовий кур'єр" 8 травня і набирає чинності через 10 днів після опублікування, передають Українські Новини.

Згідно з постановою, якщо суб'єкт господарювання здійснює реалізацію товарів, що мають соціальну значимість або які відносяться до товарів протиепідемічного призначення, і планує збільшення роздрібної ціни на 5% і більше, він буде зобов'язаний декларувати зміни цін.

У перелік соціально значущих товарів внесені гречана крупа, цукор, пшеничне борошно вищого ґатунку, макаронні вироби вітчизняного виробництва, пастеризоване молоко жирністю 2,5%, житньо-пшеничний хліб, курячі яйця, куряча тушка, мінеральна вода без газу і вершкове масло жирністю 72,5%.

Також декларуванню підлягають ціни на такі лікарські засоби, як парацетамол, азитроміцин, амоксицилін та інгібітор бета-лактамази, ампіцилін, амоксицилін, цефтріаксон та моксифлоксацин.

Декларуються ціни і на антисептики та дезінфікуючі засоби, зокрема етанол, йод, засіб на спиртовій основі, а також на засоби індивідуального захисту такі, як медичні маски, шапочки, ізоляційні халати, респіратори, бахіли, захисні окуляри та інше.

При цьому Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів формує і веде в електронному вигляді реєстр роздрібних цін.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства заявило, що працює над інструментом державного регулювання цін на соціально значущі продукти харчування в період карантину.

30 березня Верховна Рада ввела штраф до 5,1 тис. гривень за незаконне встановлення цін.

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