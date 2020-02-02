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02 лютого 2020, неділя, 21:39 14
Зовнішня політика 2020-02-02T21:45:05+02:00
Українські Новини
Іранська влада з самого початку знала, що збила український літак, - Зеленський

Іранська влада з самого початку знала, що збила український літак, - Зеленський

Валерия Драгомирова
Володимир Зеленський, Іран, Чорний ящик, Крах МАУ
Зеленський. Фото: Офіс Президента
Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський заявляє, що іранська влада з самого початку знала, що український літак був збитий в Тегерані. Про це він сказав в коментарі телеканалу "1+1", передають Українські Новини.

"Зараз ми маємо ще один запис. Чому я кажу ще один - тому що в мережі з'явилося відео з невідомих записів, на якому видно збиття чогось. Спочатку було так. А зараз наші фахівці мають запис - ми ще тоді без доступу до диспетчерської і без чорних ящиків отримали, який повністю збігається з відео, яке було в мережі. Це запис диспетчерської Тегерана з літаком Ірану, який ішов на посадку. В 6:12 наш літак злетів, а в 6:30 повинен на посадку був йти іранський літак. Він все це бачив, і екіпаж почав розмовляти з диспетчером. Там все чути – він каже, що "мені здається, що летить ракета". Він це говорить і перською та англійською мовами, там все зафіксовано. Дійсно, це доводить, що іранська сторона знала з самого початку, що наш літак збила ракета, це їм було відомо вже на момент збиття", - сказав він.


За словами Президента, після цього іранський диспетчер багато разів виходив на зв'язок з українським літаком, але не зміг з ним зв'язатися.

Як повідомляли Українські Новини, Іран вирішив залишити чорні ящики збитого літака МАУ у себе і нікому їх не віддавати.

Раніше Іран визнав, що збив ракетою літак МАУ 8 січня.

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