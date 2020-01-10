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10 січня 2020, пʼятниця, 13:07 15
Судова влада 2020-01-10T13:12:59+02:00
Українські Новини
Офіс генпрокурора просить Канаду надати докази ураження літака МАУ ракетою

Офіс генпрокурора просить Канаду надати докази ураження літака МАУ ракетою

Анна Рудык
Катастрофа Boeing-737 МАУ в Ірані, Офіс Генпрокурора, Падіння літака
Крах літака МАУ в Ірані. Фото: Twitter/@isna_farsi
Крах літака МАУ в Ірані. Фото: Twitter/@isna_farsi

Офіс Генерального прокурора звернувся до канадської сторони з проханням надати наявну у канадської сторони інформацію про розслідування кримінального провадження за фактом аварії літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) в Тегерані (Іран) 8 січня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Офісу генпрокурора, передають Українські Новини.

Наголошується, що під час офіційного виступу прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо 9 січня була оприлюднена інформація, що може свідчити про наявність у канадської сторони доказів, в тому числі, даних розвідувальних органів щодо можливого ураження ракетою літака МАУ, що виконував рейс PS752 за маршрутом "Тегеран - Київ".

Як повідомляли Українські Новини, Іран назвав брехнею звинувачення в ураженні літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Тегерані (Іран) 8 січня ракетою.

Раніше 11 українців, 82 іранця та 63 канадця, 10 шведів, 4 афганця, 3 німця і 3 британця загинули в результаті аварії літака МАУ в Ірані.

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