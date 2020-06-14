Негода залишила без електрики 348 населених пунктів у 9 областях України

Шторм, який обіцяли синоптики, обійшов стороною Київ, але знеструмив 348 населених пунктів у 9 областях України.

Про це повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"В ніч з 13 на 14 червня внаслідок ускладнення погодних умов (сильні опади, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач, знеструмлено 348 населених пунктів у 9 областях, а саме: Тернопільська - 83, Хмельницька - 83, Житомирська - 42, Запорізька - 35 Закарпатська - 31, Київська - 31, Чернівецька - 22, Кіровоградська - 15 і Дніпропетровська - 6", - йдеться в повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Як повідомляли Українські Новини, у неділю, 14 червня в Києві мінлива хмарність, вдень і ввечері короткочасний дощ, гроза, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +19...+21 градус, вдень +27...+29 градусів.

Циклон занесе в Україну дощі і послабить спеку. Синоптик попереджає про смерчах та шквали.

Тим часом, синоптики дали прогноз на літо-2020 в Україні - очікується і аномальна спека, і природні катаклізми.