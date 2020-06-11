Злива у Львові затопила вулиці, повалив дерева і створила пробки

У той час як більша частина України страждає від спеки, у Львові пройшла потужна злива з градом, яка зупинила рух на вулицях і затопила підвали будинків. Про стихію повідомляють у соціальних мережах місцеві жителі. Злива супроводжувалася градом, дощем і блискавкою. Через сильний вітер дерева впали на контактні мережі електротранспорту, тому тимчасово не можна проїхати вулицями Коновальця та Богдана Хмельницького. Як повідомили в пресслужбі ЛМР, керівники районів їздять вулицями Львова, щоб відстежити наслідки негоди. У місті порахували, що негода повалила 16 дерев. На вулиці Лисенецькій зірвало дах із трансформаторної будки. Фото: Facebook Galina Seh Очевидці кажуть, що хвиля від машин, які проїждали повз, "закинула" чорну машину на бус. Фото: Facebook Тарас Костик Потоп на Сихові. Фото: Facebook Тетяна Плосконос На Сихові вода йде через городи. Фото: Facebook Тетяна Плосконос На вулиці Торф'яній машини "пливуть" у воді. На вулиці Торф'яній машини "пливуть" у воді. Фото: Facebook Aksanka Didukh майте файні пляцки pic.twitter.com\/mpleYm2nRw https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=2KSzlRtdKyk" frameborder="0" allowfullscreen> pic.twitter.com\/SY2jJQMT0D — міс зануда (@sea_inside3) June 11 Як повідомляли Українські Новини, 30 травня в Києві через сильний дощ затопило проїжджу частину по вулиці Братиславській біля метро Чернігівська. У Держслужбі з надзвичайних ситуацій попереджають, що в Україні через зливи можливе підвищитися рівень води в річках.