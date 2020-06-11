підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
11 червня 2020, четвер, 21:41 13
Суспільство 2020-06-11T23:15:02+03:00
Українські Новини
Злива у Львові затопила вулиці, повалив дерева і створила пробки

Злива у Львові затопила вулиці, повалив дерева і створила пробки

Кира Молчанова
Львів, Злива та град, Транспортні пробки у Львові, Стихія
Негода у Львові Фото: Володимир Семенов
Негода у Львові Фото: Володимир Семенов

У той час як більша частина України страждає від спеки, у Львові пройшла потужна злива з градом, яка зупинила рух на вулицях і затопила підвали будинків.

Про стихію повідомляють у соціальних мережах місцеві жителі.

Злива супроводжувалася градом, дощем і блискавкою. Через сильний вітер дерева впали на контактні мережі електротранспорту, тому тимчасово не можна проїхати вулицями Коновальця та Богдана Хмельницького.

Як повідомили в пресслужбі ЛМР, керівники районів їздять вулицями Львова, щоб відстежити наслідки негоди. У місті порахували, що негода повалила 16 дерев.

На вулиці Лисенецькій зірвало дах із трансформаторної будки.

Фото: Facebook Galina SehФото: Facebook Galina Seh

Очевидці кажуть, що хвиля від машин, які проїждали повз, "закинула" чорну машину на бус.

Фото: Facebook Тарас КостикФото: Facebook Тарас Костик

Потоп на Сихові.

Фото: Facebook Тетяна Плосконос Фото: Facebook Тетяна Плосконос

Фото: Facebook Тетяна ПлосконосНа Сихові вода йде через городи. Фото: Facebook Тетяна Плосконос

На вулиці Торф'яній машини "пливуть" у воді.

На вулиці Торф'яній машиниНа вулиці Торф'яній машини "пливуть" у воді. Фото: Facebook Aksanka Didukh

 

майте файні пляцки pic.twitter.com/mpleYm2nRw

Більше новин про: Львів Злива та град Транспортні пробки у Львові Стихія

Рейтинг Зеленського за півтора місяця впав на 3,3%
Богдан відповів Зеленському: ви перетворили абсолютну владу в посміховисько
Новини
ОПЗЖ від імені українців привітав росіян з днем Росії 23:00
Зеленський змінив посла у Франції 22:35
Бойовики стріляли з гранатометів і кулеметів, працювали снайпери: у ВСУ втрати 22:08
Зеленський призначив командувачем Військово-морських сил Неїжпапу 21:48
Злива у Львові затопила вулиці, повалив дерева і створила пробки 21:41
більше новин
У Кличка впевнені, що затори в столиці створюють не кияни, і пропонують розв’язувати транспортний колапс державі 19:14
Порошенко заявив, що Венедіктова отримала чітку вказівку від Зеленського щодо його переслідування 18:51
"Екополіс ХТЗ" Ярославського стане платформою для розвитку авіаційних та ракетно-космічних розробок 17:25
Відкат. Фото: regionews.ua
Голові тернопільської служби автодоріг замість відкату вручили 1%-й кефір, - ЗМІ 09:01 Відео
"Дарниця" випустила антисептик за рекомендаціями ВООЗ 09:25
більше новин
Вакарчук йде з Ради. Другий раз 12:58
Грози, град і шквали. Рятувальники попередили про негоду в західних областях України 09:47
Оновлення дорожньої навігації. Фото: a3.kyiv.ua
В Україні з'являться нові дорожні знаки 14:29
Гуртові ціни на овочі падають. Кабачки продавали по гривні за кілограм 14:54
Мелітопольську черешню планують запатентувати уже цього літа 14:23
більше новин
В Україні посилять карантин при гіперболічному зростанні захворюваності на COVID-19 в 10 і більше областях - Шмигаль
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok