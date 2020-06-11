Злива у Львові затопила вулиці, повалив дерева і створила пробки

У той час як більша частина України страждає від спеки, у Львові пройшла потужна злива з градом, яка зупинила рух на вулицях і затопила підвали будинків.

Про стихію повідомляють у соціальних мережах місцеві жителі.

Злива супроводжувалася градом, дощем і блискавкою. Через сильний вітер дерева впали на контактні мережі електротранспорту, тому тимчасово не можна проїхати вулицями Коновальця та Богдана Хмельницького.

Як повідомили в пресслужбі ЛМР, керівники районів їздять вулицями Львова, щоб відстежити наслідки негоди. У місті порахували, що негода повалила 16 дерев.

На вулиці Лисенецькій зірвало дах із трансформаторної будки.

Фото: Facebook Galina Seh

Очевидці кажуть, що хвиля від машин, які проїждали повз, "закинула" чорну машину на бус.

Фото: Facebook Тарас Костик

Потоп на Сихові.

Фото: Facebook Тетяна Плосконос

На Сихові вода йде через городи. Фото: Facebook Тетяна Плосконос

На вулиці Торф'яній машини "пливуть" у воді.

На вулиці Торф'яній машини "пливуть" у воді. Фото: Facebook Aksanka Didukh

майте файні пляцки pic.twitter.com/mpleYm2nRw