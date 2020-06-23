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23 червня 2020, вівторок, 07:30 41
Суспільство 2020-06-23T09:45:02+03:00
Українські Новини
Безпечна відпустка за кордоном в умовах пандемії COVID-19. МОЗ розробило правила

Безпечна відпустка за кордоном в умовах пандемії COVID-19. МОЗ розробило правила

Елена Новикова
МОЗ, Відпустка, Відпочинок за кордоном, подорожі, Пандемія, Коронавірус, Covid-19, відпустка за кордоном, Відпустка 2020
Літак. Фото: pixabay.com
Літак. Фото: pixabay.com

Міністерство охорони здоров'я України розробило правила для відпочинку за кордоном в умовах пандемії коронавірусу, в той час, як деякі країни починають відкривати кордони, а Міністерство закордонних справ (МЗС) запустило інтерактивну карту, де можна дізнатися актуальний режим в'їзду та транзиту для українців, .

Про це зазначається в повідомленні пресслужби МОЗ.

Так, повідомляється, що українці зможуть поїхати на відпочинок за кордон. Однак необхідно звернути увагу на те, що кожна країна самостійно визначає правила і термін, з якого відкриваються кордони. Більшість країн відкриває кордони поступово.

Крім того, не обов'язково повідомляти держоргани про виїзд. Але в МОЗ зазначають, що доцільно зареєструватися в системі "ДРУГ", щоб посольство України в країні, яку ви плануєте відвідувати змогла надати допомогу в разі необхідності.

Важливо пам'ятати, що ЄС не вводив обмеження на безвіз.

Також необхідно буде пройти медобстеження, якщо це встановлено правилами країни, куди їдете.

Правила для літнього відпочинку в умовах пандемії коронавіруса. Інфографіка: Telegram/Коронавірус_інфоПравила для літнього відпочинку в умовах пандемії коронавірусу. Інфографіка: Telegram/Коронавірус_інфо

Якщо плануєте подорож на автомобілі, потрібно:

  • перевірити режим роботи КПП на державному кордоні;
  • перевірити вимоги до в'їзду, обмеження і рекомендації щодо пандемії коронавірусу країн, які збираєтеся відвідати;
  • оформити страховий поліс для себе і сім'ї, "зелену карту" на авто.

Правила для подорожей за кордон на автомобілі в умовах пандемії COVID-19. Інфографіка: Telegram/Коронавірус_інфоПравила для подорожей за кордон на автомобілі в умовах пандемії COVID-19. Інфографіка: Telegram/Коронавірус_інфо

Як повідомляли Українські Новини, з липня Туреччина почне приймати українських туристів без самоізоляції і тестування на коронавірус.

Ще п'ять країн готові відновити авіасполучення з Україною для прийому туристів.

Крім того, для України Європейський Союз може відкрити кордони з липня, але за певних умов.

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