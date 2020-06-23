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23 червня 2020, вівторок, 07:15 18
Кабмін 2020-06-23T09:45:02+03:00
Українські Новини
Міністр інфраструктури Криклій у травні заробив на 16 тис. гривень менше, ніж у квітні

Міністр інфраструктури Криклій у травні заробив на 16 тис. гривень менше, ніж у квітні

Елена Новикова
Кабмін, Міністр інфраструктури, Владислав Криклій, Зарплата міністрів
Владислав Криклій. Фото з відкритих джерел
Владислав Криклій. Фото з відкритих джерел

У той час, як Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило кримінальне провадження проти Владислава Криклія через махінації з газобалонним обладнанням,  заробітна плата міністра інфраструктури за травень становила 47,2 тис. гривень, а за   квітень він  -  63,3 тис. гривень. Зарплата його заступників - від 35 до 47,2 тис. гривень, державного секретаря міністерства - 37 тис. гривень. Кабмін раніше оприлюднив список зарплат міністрів.

Про це йдеться у відповіді Міністерства інфраструктури на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Криклію у травні, становила 47 230 гривень.

При цьому його посадовий оклад становив 44 289 гривень, надбавка як експерту з питань таємниць - 8 857 гривень, надбавка за роботу в умовах режимних обмежень - 6 643 гривні, відпускні - 8 996 гривень.

Однак, згідно з обмеженням за розміром зарплати чиновників законом "Про державний бюджет України на 2020 рік", з первісної суми нарахованої зарплати була віднята 21 556 гривень.

Фактична сума коштів, отримана міністром, після утримання податків становила 38 020 гривень.

Зарплата першого заступника міністра інфраструктури Дмитра Абрамовича склала 47 230 гривень, заступників Наталії Форсюк - 34 801 гривню, Олега Ющенка - 47 230 гривень, держсекретаря Володимира Бучка - 37 286 гривень.

Відповідь на запит Українських Новин про зарплати в Мінінфраструктури за травеньВідповідь на запит Українських Новин про зарплати в Мінінфраструктури за травень

Зарплати в Міністерстві інфраструктури в травні. Відповідь на запит Українських НовинЗарплати у Міністерстві інфраструктури в травні. Відповідь на запит Українських Новин

Як повідомляли "Українські Новини", у березні заробітна плата Владислава Криклія становила 97 тис. гривень, його державного секретаря міністерства — 157 тис. гривень, а після погроз Зеленського зарплати міністрів зменшилися.

А в лютому Криклій заробив 41 тис. гривень.

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