Після погроз Зеленського розпустити Кабмін зарплати міністрів "здулися": повний список

Після того, як Президент Володимир Зеленський дав главі уряду ще один шанс за умови вирішення питання "космічних зарплат", зарплати Кабміну помітно зменшилися.

Так,

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук за січень заробив 41 966 гривень, а найбільшу заробітну плату за січень серед міністрів отримав міністр закордонних справ Вадим Пристайко - 84 807 гривень.

Відповідна інформація про зарплати членів Кабінету Міністрів оприлюднено на сайті уряду, передають Українські Новини.

При цьому найменша зарплата серед міністрів нарахована міністру Кабміну Дмитру Дубілету - 15 803 гривні.

Далі за спаданням після Пристайка найбільше заробив міністр інфраструктури Владислав Криклій (65 441 гривню), міністр внутрішніх справ Арсен Аваков (58 746 гривень), міністр фінансів Оксана Маркарова (56 063 гривні), міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський (54 477 гривень), міністр соціальної політики Юлія Соколовська (49 750 гривень), міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька (46 863 гривні), міністр освіти і науки Ганна Новосад (44 781 гривню), міністр розвитку громад і територій Альона Бабак (40 660 гривень), міністр з питань ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда (23 464 гривні), міністр оборони Андрій Загороднюк (23 161 гривню).

Менше 20 тис. гривень заробили міністр юстиції Денис Малюська (19 961 гривню) і міністр енергетики і захисту навколишнього середовища Олексій Оржель (19 804 гривні).

Зарплата віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитра Кулеби становила 42 039 гривень, віцепрем'єр-міністра, міністра цифровий трансформації Михайла Федорова - 34 426 гривень.

Згідно з повідомленням, за січень членам уряду узгоджена премія, яка буде виплачена в лютому, а зарплата за січень виплачена без урахування премії.

Також, згідно з опублікованою таблицею, за січень найбільша зарплата серед заступників міністрів в розмірі 161 705 гривень нарахована заступнику міністра закордонних справ Сергію Кислиці (22 667 гривень - премія), 128 703 гривні - заступнику міністра соцполітики Наталії Ненюченко (в тому числі премія - 24 000 гривень ), 126 258 гривень - заступнику міністра цифровий трансформації Валерії іона (премія - 97 200 гривень), заступник міністра соцполітики з євроінтеграції Сергію Ніжинському - 117 873 гривні (премія - 24 000 гривень).

Заробітні плати по 100 000 гривень отримали 4 заступники Бородянського - Олексій Сівірін (в тому числі премія - 72 000 грн), Володимир Шумилин (премія - 72 000 грн), Ірина Подоляк (премія - 68 334 гривень) і Світлана Фоменко (премія - 66 960 гривень).

Також зарплати від 96 до 98 тис. гривень нараховані заступникам Авакова.

Так, зарплата першого заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового становила 98 000 гривен (премія - 31 645 гривень), заступників Тетяни Ковальчук - 95 998 гривень (премія - 54 863 гривні), Сергія Гончарова - 95 998 гривень (премія - 58 977 гривень) , Антона Геращенка - 95 999 гривень (премія - 50 111 гривень), Олександра Гогілашвілі - 95 999 гривень (премія - 51 946 гривень), Катерини Павличенко - 78 456 гривні (премія - 40 415 гривень).

Як повідомляли Українські Новини, 43 чиновника в Кабміні отримали в грудні зарплату від 100 до 315 тисяч гривень: повний список.

Також повідомлялося, що зарплати в Кабміні Гончарука суттєво вищі, ніж були при Гройсмані.