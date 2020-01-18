Кабмін оприлюднив зарплати членів уряду

Кабінет Міністрів оприлюднив зарплати членів уряду.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Кабміну, передають Українські Новини.

Середня заробітна плата прем'єрміністра Олексія Гончарука в 2019 році становила 60 479 гривень.

У грудні він отримав 76 190 гривень, в тому числі надбавки становили 40 тис. гривень, а премія - 36 190 гривень.

У вересні зарплата Гончарука була 61 916 гривень, а в жовтні та лютому - 60 087 і 43 724 відповідно.

У минулому році середня зарплата віцепрем'єрміністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитра Кулеби дорівнювала 58 652 гривень.

Виплати в грудні становили 86 774, в тому числі надбавка - 58 655 гривень, премія - 28 119 гривень.

Зарплата Кулеби в вересні - 48 523 гривень, жовтні - 56 263 гривень, листопаді - 43 047 гривень.

Віцепрем'єрміністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у вересні отримав 52 629 гривень, в жовтні 51 000 гривен, а в листопаді - 34 141 гривень.

У грудні його зарплата становила 84 887 гривень, з яких 35 506 надбавка і 49 381 премія.

Таким чином, середня зарплата Федорова в 2019 році - 55 664 гривень.

Середня зарплата в минулому році міністра Кабінету Міністрів Дмитра Дубілета становила 32 386 гривень.

У грудні він отримав 17 544 гривні, у вересні та жовтні по 48 тис. гривень, у листопаді - 16 тис. гривень.

Середня зарплата в 2019 році міністра внутрішніх справ Арсена Авакова - 100 041 гривень.

У грудні йому було нараховано 186 541 гривень, в тому числі надбавки - 49 225 гривень, премії - 137 317 гривень.

У вересні, жовтні та листопаді його зарплата становила 33 930, 82 072 і 97623 гривень відповідно.

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов у грудні отримав 222 592 гривні, де надбавка - 73 337 гривень, а премія - 149 255 гривень.

У вересні йому було нараховано зарплати 15 134 гривні, в жовтні 18 180 гривень і листопаді - 79 883 гривні.

Так, середня зарплата за минулий рік - 83 947 гривень.

Міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель отримав у вересні зарплату 18 549 гривень, в жовтні - 33 540 гривень, а в листопаді - 31 102 гривні.

У грудні його зарплата становила 162 003 гривні, в тому числі надбавка - 39 105 гривень, а премія - 122 898 гривень.

Середня зарплата Оржеля в 2019 році становила 61 299 гривень.

У міністра закордонних справ Вадима Пристайка сума середньої зарплати в минулому році - 62 069 гривень.

У грудні йому нараховано 233 893 гривні, в тому числі надбавка 48 279 гривень, премія 73 766 гривень, і матеріальна допомога 111 848 гривень.

Водночас у вересні, жовтні та листопаді його зарплата була 27 505, 30 532 і 68194 гривні.

Міністр освіти й науки Ганна Новосад в грудні минулого року отримала 138 412 гривень, в тому числі надбавки - 42 412 гривень і премії 96 тис гривень.

У вересні її зарплата становила 38 288 гривень, в жовтні - 37 981 гривню, в листопаді - 39 103 гривні.

Таким чином, середня плата за 2019 рік становила 63 446 гривень.

У міністра охорони здоров'я Зоряни Скалецького середня зарплата в минулому році - 41 940 гривень.

За три місяці осені вона отримала - 15 896 гривень у вересні, 22 036 гривень в жовтні і 34 841 гривню в листопаді.

За грудень їй нарахували 94 988 гривень, в тому числі надбавки 34 269 гривень і премії 60 719 гривень.

В останній місяць року міністр розвитку громад і територій Альона Бабак отримала 212 600 гривень (надбавки 37 600 гривень, премії 175 тис. гривень).

А у вересні, жовтні та листопаді - 18 773 23 710, 82 189 гривень відповідно.

Так, її середня заробітна плата в 2019 році - 84 318 гривень.

Середня заробітна плата в 2019 році у міністра соціальної політики Юлії Соколовської - 65 317 гривень.

Її виплати у вересні становили 24 395 гривень, в жовтні - 58 259 гривень, в листопаді - 56 620 гривень.

У грудні зарплата міністра була 216 783 гривень, в тому числі надбавка - 39 432 гривні, премія - 82 563 гривні, матеріальна допомога - 94 788 гривень.

Міністр фінансів Оксана Маркарова в вересні отримала 36 384 гривні, в жовтні - 61 890 гривень, в листопаді - 60 637 гривень.

У грудні їй нарахували 89 387 гривень, з яких 36 387 гривень - надбавка і 53 тис. гривень - премія.

В цілому середня заробітна плата міністра в минулому році становила 62 075 гривень.

Середня заробітна плата міністра інфраструктури України Владислава Криклія - 44 527 гривень.

Його зарплатня в грудні становила 44 038 гривень (надбавки 36 038, премія 8 тис. Гривень).

У вересні, жовтні і листопаді - 55 390 гривень, 40 439 гривень і 38 239 гривень відповідно.

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський в грудні минулого року отримав 112 905 гривень, в тому числі надбавки - 32 905 гривень, а премії - 80 тис. гривень.

У вересні нараховано зарплати 9 142 гривні, в жовтні й листопаді - по 16 тис. гривень.

Середня зарплата міністра в 2019 році - 38 512 гривень.

У міністра оборони Андрія Загороднюка середня заробітна плата в минулому році - 41 982 гривні.

У вересні він отримав 24 228 гривень, в жовтні 23 377 гривень, а в листопаді - 23 132 гривень.

У грудні його зарплата становила 97 191 гривню (надбавка 23 134 гривні і премія 74 057 гривень).

Міністр юстиції Денис Малюська в грудні минулого року отримав 226 361 гривню, в тому числі надбавки - 35 961 гривня і премії 190 400 гривень.

У вересні, жовтні та листопаді - 20 723, 19 927, 35 927 гривень відповідно.

Його середня заробітна плата в 2019 році становила 75 734 гривні.

Міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда мала середню зарплату в минулому році 46 688 гривень.

У грудні її виплати становили 158 772 гривні, в тому числі надбавка 37 280 гривень, премія - 80 тис. гривень, матеріальна допомога 41 492 гривня.

У вересні вона отримала 22 894 гривні, в жовтні 23 453 гривні, а в листопаді 23124 гривні.

Як повідомляли Українськi Новини, Кабмін заявляв про намір публікувати інформацію про зарплати міністрів на сайті уряду.