Криклій у лютому знову заробив менше, ніж його держсекретар

Зарплата міністра інфраструктури Владислава Криклія за лютий становила 41 тис. гривень, тоді як у січні він заробив 44 тис. гривень. Зарплата його заступників - від 29 тис. до 41 тис. гривень, державного секретаря міністерства - 86 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді Міністерства інфраструктури на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Криклию в лютому, становила 41 032 гривні, з них посадовий оклад склав 12 000 гривень, надбавка за вислугу років - 1 800 гривень, надбавка як експерту з питань таємниць - 2 400 гривень, надбавка за роботу в умовах режимних обмежень - 1 800 гривень, витрати - 11 032 гривні, надбавка за інтенсивність праці - 12 000 гривень.

Фактична сума коштів, отримана міністром, становила 33 031 гривню.

Зарплата першого заступника міністра інфраструктури Дмитра Абрамовича становила 41 099 гривень, заступників Наталії Форсюк - 38 567 гривень, Олега Ющенко - 28 961 гривню, держсекретаря Андрія Галущака - 86 241 гривню.

Відповідь Міністерства інфраструктури на запит Українських Новин.

Відповідь на запит Українських Новин про зарплати.

Як повідомляли Українські Новини, Криклій задекларував 1,079 млн гривень доходів в 2019 році.

Також 4 березня Верховна Рада затвердила новий склад Кабміну. Владислав Криклій зберіг свою посаду.