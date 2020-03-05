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05 березня 2020, четвер, 13:06 4 Документ
Кабмін 2020-03-05T13:30:06+02:00
Українські Новини
Криклій у лютому знову заробив менше, ніж його держсекретар

Криклій у лютому знову заробив менше, ніж його держсекретар

Елена Новикова
Зарплата, зарплати чиновників, Міністерство інфраструктури України, Владислав Криклій, Зарплати за лютий
Владислав Криклій. Фото: facebook.com/vladyslav.kryklii
Владислав Криклій. Фото: facebook.com/vladyslav.kryklii

Зарплата міністра інфраструктури Владислава Криклія за лютий становила 41 тис. гривень, тоді як у січні він заробив 44 тис. гривень. Зарплата його заступників - від 29 тис. до 41 тис. гривень, державного секретаря міністерства - 86 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді Міністерства інфраструктури на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Криклию в лютому, становила 41 032 гривні, з них посадовий оклад склав 12 000 гривень, надбавка за вислугу років - 1 800 гривень, надбавка як експерту з питань таємниць - 2 400 гривень, надбавка за роботу в умовах режимних обмежень - 1 800 гривень, витрати - 11 032 гривні, надбавка за інтенсивність праці - 12 000 гривень.

Фактична сума коштів, отримана міністром, становила 33 031 гривню.

Зарплата першого заступника міністра інфраструктури Дмитра Абрамовича становила 41 099 гривень, заступників Наталії Форсюк - 38 567 гривень, Олега Ющенко - 28 961 гривню, держсекретаря Андрія Галущака - 86 241 гривню.

Відповідь Міністерства інфраструктури на запит Українських Новин.Відповідь Міністерства інфраструктури на запит Українських Новин.

Відповідь на запит Українських Новин про зарплати.Відповідь на запит Українських Новин про зарплати.

Як повідомляли Українські Новини, Криклій задекларував 1,079 млн гривень доходів в 2019 році.

Також 4 березня Верховна Рада затвердила новий склад Кабміну. Владислав Криклій зберіг свою посаду.

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