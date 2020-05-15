Довіра Президента лопнула – міністр Криклій готовий піти у відставку

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій найближчим часом може піти у відставку. За останні місяці він став фігурантом відразу декількох корупційних скандалів.

В інтерв'ю інтернет-виданню "Букви" міністр зізнався, що готовий до свого звільнення.

"Відправлять, так відправлять (у відставку). Тут головне встигнути більше зробити, тому що політичне життя, воно мінливе", – сказав він.

При цьому Криклій стверджує, що йому нічого не відомо про претензії до його роботи з боку Президента України Володимира Зеленського.

Як відомо, Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило кримінальне провадження проти Владислава Криклія через махінації з газобалонним обладнанням.

Раніше колишній народний депутат Леонід Ємець звинуватив Криклія в тому, що міністр в інтересах приватних авіакомпаній не дозволяє українцям повернутися додому з Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ).

Одним з найгучніших скандалів стала інформація про існування так званого "транспортного картелю" на чолі з Криклієм та головою транспортного комітету Ради Юрієм Кісєлем, корупційну діяльність яких прикривають напдепи-"велюрівці" Микола Тищенко та Ігор Негулевський.