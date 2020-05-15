підписатися на розсилку
26.55 26.9
28.55 29.1
˟
15 травня 2020, пʼятниця, 14:21 184
Кабмін 2020-05-15T15:00:02+03:00
Українські Новини
Довіра Президента лопнула – міністр Криклій готовий піти у відставку

Довіра Президента лопнула – міністр Криклій готовий піти у відставку

Петро Стуженко
Мінінфраструктури, Відставка міністра, Владислав Криклій
Владислав Криклій. Фото з відкритих джерел
Владислав Криклій. Фото з відкритих джерел

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій найближчим часом може піти у відставку. За останні місяці він став фігурантом відразу декількох корупційних скандалів.

В інтерв'ю інтернет-виданню "Букви" міністр зізнався, що готовий до свого звільнення.

"Відправлять, так відправлять (у відставку). Тут головне встигнути більше зробити, тому що політичне життя, воно мінливе", – сказав він.

При цьому Криклій стверджує, що йому нічого не відомо про претензії до його роботи з боку Президента України Володимира Зеленського.

Як відомо, Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило кримінальне провадження проти Владислава Криклія через махінації з газобалонним обладнанням.

Раніше колишній народний депутат Леонід Ємець звинуватив Криклія в тому, що міністр в інтересах приватних авіакомпаній не дозволяє українцям повернутися додому з Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ).

Одним з найгучніших скандалів стала інформація про існування так званого "транспортного картелю" на чолі з Криклієм та головою транспортного комітету Ради Юрієм Кісєлем, корупційну діяльність яких прикривають напдепи-"велюрівці" Микола Тищенко та Ігор Негулевський.

Більше новин про: Мінінфраструктури Відставка міністра Владислав Криклій

Україна зняла санкції з представництв російської IT-корпорації
У Києві другий день поспіль зростає кількість нових випадків коронавірусу
Новини
Кличко дасть екстрений брифінг про новий осередок захворювання коронавірусом в Києві. Де дивитися 14:50
В карантин у Києві стало вдвічі більше велосипедистів 14:29
Гривня продовжує зміцнюватися. Курс НБУ на 18 травня 14:25
Довіра Президента лопнула – міністр Криклій готовий піти у відставку 14:21
Тільки навіщо тягнув? Порошенко похвалив Зеленського за продовження заборони російських соцмереж 13:59
більше новин
У ЦВК нарахували по 300 тис. гривень зарплати за квітень попри обіцянку Зеленського 12:42 Документ
Чернігівська область утримує лідерство в Україні за кількістю об’єктів природно-заповідного фонду, - голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко 18:56
"Автомагістраль-Південь" на більшості об’єктів "Великого будівництва" працює із випередженням графіку 16:14
Кернес запросив Джека Ма у "Екополіс ХТЗ" Ярославського 10:05
У Коломойського немає влади над Зеленським, – політолог Якубін 18:19
більше новин
"Автомагістраль-Південь" на більшості об’єктів "Великого будівництва" працює із випередженням графіку 16:14
Чернігівська область утримує лідерство в Україні за кількістю об’єктів природно-заповідного фонду, - голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко 18:56
У ЦВК нарахували по 300 тис. гривень зарплати за квітень попри обіцянку Зеленського 12:42 Документ
Банківський закон – антиконституційний і призведе до масових звернень колишніх власників до ЄСПЛ, - адвокат Дульський 13:20
Бізнес закликає Кабмін узаконити електронні трудові книжки 18:23
більше новин
Кличко заявив про готовність до запуску метро і спустився на станцію
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok