Польща спростила в'їзд заробітчанам на період карантину

В той час, як Чехія відкрила кордони для заробітчан, сезонні працівники, які вирішили приїхати в Польщу зі східних країн, зможуть відразу приступити до роботи без 14-денного карантину. Про це повідомив міністр сільського господарства Польщі Ян Кшиштоф Ардановський, пише RMF24.

За словами міністра, пандемія коронавірусу призвела до того, що в країнах Західної Європи утворилася нестача сезонних робітників.

"Ми не знаємо, яким буде масштаб цього явища і скільки таких співробітників з-за східного кордону приїде до Польщі", - сказав він.

Також Ардановський додав, що іноземці, які прибувають на ферми, можуть під час карантину з першого дня приступати до роботи, чого немає в інших галузях.

У той же час міністр сільського хозяйства зазначив, що проводити тестування іноземних працівників на коронавірус з державних коштів не можна, адже це було б незаконною державною допомогою.

Як повідомляли Українські Новини,у Польщі збиралися відправити чартерні рейси за українськими заробітчанами.

Раніше Польща відновила видачу робочих віз українцям.