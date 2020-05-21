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21 травня 2020, четвер, 21:29 8
Європа 2020-05-21T22:30:02+03:00
Українські Новини
Польща спростила в'їзд заробітчанам на період карантину

Польща спростила в'їзд заробітчанам на період карантину

Елена Новикова
Польша, Карантин, Заробітчани, Коронавірус, коронавірус у Польщі, Заробітчани в Польщі, карантин у Польщі
Прапори України та Польщі. Фото: joinfo.ua
Прапори України та Польщі. Фото: joinfo.ua

В той час, як Чехія відкрила кордони для заробітчан, сезонні працівники, які вирішили приїхати в Польщу зі східних країн, зможуть відразу приступити до роботи без 14-денного карантину. Про це повідомив міністр сільського господарства Польщі Ян Кшиштоф Ардановський, пише RMF24.

За словами міністра, пандемія коронавірусу призвела до того, що в країнах Західної Європи утворилася нестача сезонних робітників.

"Ми не знаємо, яким буде масштаб цього явища і скільки таких співробітників з-за східного кордону приїде до Польщі", - сказав він.

Також Ардановський додав, що іноземці, які прибувають на ферми, можуть під час карантину з першого дня приступати до роботи, чого немає в інших галузях.

У той же час міністр сільського хозяйства зазначив, що проводити тестування іноземних працівників на коронавірус з державних коштів не можна, адже це було б незаконною державною допомогою.

Як повідомляли Українські Новини,у Польщі збиралися відправити чартерні рейси за українськими заробітчанами.

Раніше Польща відновила видачу робочих віз українцям.

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