До Міжнародного дня боротьби з гомофобією в Україні запустили флешмоб, але попередили про ризики

В Міжнародний день боротьби з гомофобією Громадська організація "Київпрайд" закликала вивісити у вікні прайд-прапор у Києві та інших містах України. Про це йдеться в повідомленні на сторінці Facebook організаторів нинішнього "Київпрайд 2020", який перенесли через пандемію коронавірусу. "Сьогодні, у Міжнародний день боротьби з гомофобією ми запускаємо #прайдумісті. Ми закликаємо всіх вас вивісити на своєму балконі або вікні прайд-прапор! Нехай райдужні прапори розвіваються в цей день та протягом всього ПрайдМісяць над Києвом та іншими містами", - йдеться в ньому. Також організатори зазначили, що ті, хто не має великого прапору, можуть взяти будь яку ЛГБТ+ символіку та зняти сторіс, зробити селфі та відео з партнерами\/партнерками, друзями, подругами, батьками та родичами. Водночас організатори закликали зважити зважте усі свої ризики, вивішуючи прапор: наскільки ви в хороших відносинах з сусідами наскільки безпечним є ваш під’їзд як високо ваш балкон чи вікно наскільки безпечний район в якому ви живете. Як повідомляли Українські Новини, "ПрайдМісяць" мав початися 17 травня і закінчитися "Маршем рівності" 21 червня 2020. Водночас, лише 14% українців вважають, що суспільство має прийняти гомосексуальність. Це найнижчі показники в Європі.