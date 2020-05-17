підписатися на розсилку
26.5 26.85
28.5 29
˟
  • Новини
  • Життя
  • До Міжнародного дня боротьби з гомофобією в Україні запустили флешмоб, але попередили про ризики
17 травня 2020, неділя, 12:07 5
Життя 2020-05-17T13:15:01+03:00
Українські Новини
До Міжнародного дня боротьби з гомофобією в Україні запустили флешмоб, але попередили про ризики

До Міжнародного дня боротьби з гомофобією в Україні запустили флешмоб, але попередили про ризики

Ярина Вацяк
ЛГБТ, КиївПрайд, Міжнародний день боротьби з гомофобією, КиївПрайд2020
Міжнародний день боротьби з гомофобією. Фото: Facebook/ KyivPride
Міжнародний день боротьби з гомофобією. Фото: Facebook/ KyivPride

В Міжнародний день боротьби з гомофобією Громадська організація "Київпрайд" закликала вивісити у вікні прайд-прапор у Києві та інших містах України. Про це йдеться в повідомленні на сторінці Facebook організаторів нинішнього "Київпрайд 2020", який перенесли через пандемію коронавірусу.

"Сьогодні, у Міжнародний день боротьби з гомофобією ми запускаємо #прайдумісті. Ми закликаємо всіх вас вивісити на своєму балконі або вікні прайд-прапор! Нехай райдужні прапори розвіваються в цей день та протягом всього ПрайдМісяць над Києвом та іншими містами", - йдеться в ньому.

Також організатори зазначили, що ті, хто не має великого прапору, можуть взяти будь яку ЛГБТ+ символіку та зняти сторіс, зробити селфі та відео з партнерами/партнерками, друзями, подругами, батьками та родичами.

Водночас організатори закликали зважити зважте усі свої ризики, вивішуючи прапор:

  • наскільки ви в хороших відносинах з сусідами
  • наскільки безпечним є ваш під’їзд
  • як високо ваш балкон чи вікно
  • наскільки безпечний район в якому ви живете.

Як повідомляли Українські Новини, "ПрайдМісяць" мав початися 17 травня і закінчитися "Маршем рівності" 21 червня 2020.

Водночас, лише 14% українців вважають, що суспільство має прийняти гомосексуальність. Це найнижчі показники в Європі.

Більше новин про: ЛГБТ КиївПрайд Міжнародний день боротьби з гомофобією КиївПрайд2020

В Україні після 4-денного зростання кількість нових заражених на коронавірус зменшилася
Економісти назвали головні ризики для української економіки і спрогнозували курс гривні до 2023
Новини
НБУ розраховує, що заборона на відпочинок за кордоном компенсує зниження грошових переказів заробітчан 13:01
Порушення карантину в нічному клубі
У Києві нічний клуб "Queen" проводить вечірки, незважаючи на карантин 12:29
Києво-Святошинський район лідирує за кількістю хворих на коронавірус. Дані за районами Київської області 11:42
Комітет з охорони здоров'я ЄС прийняв до складу Україну як спостерігача, - Степанов 11:19
Євробачення-2021 в Роттердамі. Скріншот відео eurovision
"Євробачення-2021" пройде у Роттердамі: як пройшов фінальний концерт 2020 10:48
більше новин
Президент почув нас і доручив запустити масове тестування на антитіла до COVID-19, - нардеп Шахов 15:49
Податкова прийшла з перевіркою до підприємця через те, що у нього знизилося виробництво в кризу 17:02
Довіра Президента лопнула – міністр Криклій готовий піти у відставку 14:21
За рік президентства Зеленського державні посади займали більш 30 "кварталівців". Список 14:50
Стадний та Квіт можуть залишити випускників вишів без дипломів, – ЗМІ 18:20
більше новин
Банківський закон – антиконституційний і призведе до масових звернень колишніх власників до ЄСПЛ, - адвокат Дульський 13:20
Цифровізація освіти: розробку юного киянина реалізовано в столичному ліцеї 13:57
За рік президентства Зеленського державні посади займали більш 30 "кварталівців". Список 14:50
У світі кількість підтверджених випадків коронавірусу пішла на спад. Дані на 17 травня 08:21 Інфографіка
Комітет з охорони здоров'я ЄС прийняв до складу Україну як спостерігача, - Степанов 11:19
більше новин
У світі кількість підтверджених випадків коронавірусу пішла на спад. Дані на 17 травня
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok