Матір підтримає і зрозуміє: напередодні KyivPride на Батьківщину-матір "повісили" прапор ЛГБТ

21 червня 2020 року у Києві відбувся онлайн-марш рівності "КиївПрайд" в рамках місяця ЛГБТ в світі. Напередодні маршу, київські активісти ЛГБТ-спільноти KyivPride "повісили" на меч монумента "Батьківщина-мати" райдужний прапор представників сексуальних меншин. Відповідне відео було опубліковано на офіційній сторінці Facebook групи.

Для того, щоб зробити це, активісти запустили дрон з райдужним прапором. Коли коптер пролітав над монументом, він завис над пам'ятником таким чином, що здається, наче прапор повісили на меч скульптури.

"Батьківщина-мати" за рівність для всіх! Великий прапор ЛГБТ+ сьогодні по всьому Києву. Далі буде", — заявили в KyivPride.

На цю подію вже відреагував нардеп від ОПЗЖ Олег Волошин, який зазначив, що прапор повісили напередодні 22 червня - день, коли 1941 почалася атака німців на Київ.

"І після цього товариші з відповідними девіаціями дивуються тому, що їх не розуміють. А іноді і досить для них болісно не розуміють. Немає слів. І це напередодні 22 червня. Зробити з символу Батьківщини, яка втратила мільйони синів і дочок, натяк на нещасних жінок, від яких чекають підтримки девіантні діти, це не просто блюзнірство - це ідіотизм!" — написав Волошин.

Скріншот: facebook/ Oleg Voloshin

Як повідомляли Українські Новини, раніше громадська організація "КиївПрайд" запустила флешмоб до Міжнародного дня боротьби з гомофобією в Україні.