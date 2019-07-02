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02 липня 2019, вівторок, 12:19 26
Суспільство 2019-07-02T13:46:48+03:00
Українські Новини
Зеленський не поділяє європейських цінностей, про які каже, - ЛБГТ-спільнота

Зеленський не поділяє європейських цінностей, про які каже, - ЛБГТ-спільнота

Марш рівності.
Марш рівності.

Організація "Київпрайд" допускає, що Президент Володимир Зеленський не поділяє європейські цінності через його відмову прийняти запрошення на "Марш рівності" 23 червня в Києві.

Про це спікер "Київпрайда" Владислав Петров повідомив в інтерв'ю Українським Новинам.

"Що Президент не прийняв це до відома, не хоче брати участь у діалозі, то це його вибір. Можливо, він не поділяє всіх європейських цінностей, про які він говорить", - сказав він.

Петров зазначив, що ЛГБТ-спільнота завжди готова до співпраці і діалогу, а також що вони і надалі будуть запрошувати політиків на акції.

"На цьому етапі для нас дуже важливо, що Президент і його команда розуміють, що таке Конституція і які права там прописані, що таке права людини. Так як вони в жодній мірі ніколи не виступали за заборонні заходи", - наголошує спікер організації.

Як повідомляли Українські новини, 23 червня більше 2,5 тис. осіб провели ходу на підтримку ЛГБТ в Києві. За словами директора громадської організації "Київпрайд" Руслани Панухник, в ході на підтримку ЛГБТ в Києві взяли участь 8 тис. осіб.

На марш ЛГБТ в Києві прийшли євродепутат і посол.

Більше новин про: Володимир Зеленський ЛГБТ-спільнота KyivPride КиївПрайд Владислав Петров

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