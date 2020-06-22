У Київській області 28 випадків коронавірусу за добу. Де найбільше хворіють

У Київській області Кількість хворих на коронавірусну інфекцію за минулу добу, 21 червня порівняно з попередньою добою збільшилася на 28 осіб до 2 236 в той час, як захворюваність на коронавірус в Україні знижується третій день поспіль, проте зібльшилася кількість летальних випадків.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 22 червня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 2 236 випадків захворювання коронавірусом (у т. ч. 180 дітей та 436 медпрацівників (за весь період). Нових випадків за останню добу - 28... За час пандемії померли 46 осіб", - сказано в ньому.

У Києво-Святошинському районі підтверджені 520 випадків захворювання на коронавірус (найбільша кількість у Вишневому - 196, в Софіївській Борщагівці - 62 і в Петропавлівській Борщагівці - 49), в Обухівському районі - 262 випадку (найбільша кількість в Обухові - 132 і Українці - 40).

Також 94 випадки захворювання підтверджено у Бориспільському районі, 88 - у Броварському районі, на 59 - у Баришівському та Васильківському, 41 - у Київській, 39 - в Кагарлицькому, 34 - в Миронівському, 31 - в Бородянському, 20 - в Макарівському.

При цьому 120 випадків підтверджені в Ірпені, 110 - у Білій Церкві, 77 - у Броварах, 72 - в Борисполі, 57 - в Бучі, 50 - в Коцюбинському, 42 - у Фастові, 41 - в Кагарлику, 38 - у Василькові, 36 - у Вишгороді, 69 - в Яготині.

Всього за час пандемії одужали 1100 осіб (у тому числі 83 дитини).

На стаціонарному лікуванні перебувають 258 осіб, на амбулаторному лікуванні (самоізоляції) - 1 950 осіб.

З 14 березня всього в Київський обласний лабораторний центр надійшло 5 605 повідомлення про підозру на COVID-19, за останню добу - 36 повідомлень.

Як повідомляли Українські Новини, у п'яти областях України не виявили коронавірус за минулу добу. Крім того, в Офісі президента не виключають повторне посилення карантину.