У п'яти областях України не виявлено коронавірусу за минулу добу

У Хмельницькій, Черкаській, Дніпропетровській, Донецькій і Луганській областях не виявили жодного випадку захворювання на коронавірус 21 червня, тоді як захворюваність на коронавірус в Україні знижується третій день поспіль.

Про це свідчать дані аналітичної панелі відкритих даних Кабміну України.

Повідомляється, що нових випадків коронавірусу не зафіксували в Хмельницькій області. Всього в області підтвердили 622 випадки Covd-19, 492 людини одужали, 15 - померли.

Також за минулу добу коронавірус не зафіксували в Черкаській області. Всього хворих в області - 603 людини, вилікувались - 393, 21 летальний випадок.

Крім того, вірус не виявили у Дніпропетровській, Донецькій і Луганській областях. Всього в Дніпропетровській області захворювання виявили у 1042 осіб, одужали - 776, 23 померлих. 362 випадки Covid-19 зафіксували в Донецькій області, 145 осіб одужали, 8 летальних випадків. У Луганській області 72 хворих, вилікувались 53 людини, жодна людина не померла.

Як повідомляли Українські Новини, в Офісі Президента не виключають повторне посилення карантину. Крім того, в розпал пляжного сезону Одеса посилює карантин.