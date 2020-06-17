У Тернопільській області посилили карантин

Поки в Україні посилили умови для виходу з карантину, у Тернопільській області встановили більш суворі карантинні обмеження.

Про це сказано в повідомленні прес-служби Тернопільської міської ради, передають Українські Новини.

Згідно з ним, заборонили масові заходи (за винятком проведення зовнішнього незалежного оцінювання та заходів, пов'язаних з діяльністю об'єктів критичної інфраструктури).

Також заборонили в закладах громадського харчування святкування масових, тривалих заходів (урочисті події, весілля).

Зазначено, що в закладах громадського харчування клієнтам можна перебувати до 2 годин з дотриманням протиепідемічних заходів.

"Керівники торгово-розважальних центрів і ринків повинні забезпечити розмежування потоків відвідувачів (окремий вхід, окремий вихід), проводити обов'язковий температурний скринінг, відновити дистанційну розмітку для відвідувачів", — сказано в повідомленні.

Відповідно до нього заборонена діяльність закладів, які не можуть забезпечити виконання вищезазначених вимог.

Перевезення пасажирів будуть здійснювати виключно в масках у відповідності з кількістю місць для сидіння

З 18 червня щодня будуть перевіряти громадський транспорт, ринки, ТРЦ, щоб переконатися, наскільки там дотримуються обмежувальних заходів.

А тим часом, в Україні два антирекорду за коронавирусу. Різко зросла кількість нових випадків і летальних випадків.

Повідомлялось, що Львівська, Чернівецька і Тернопільська області гірше всіх боролися з Covid-19.