підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Рубль на початку тижня зріс. Курс російської нацвалюти на 22 червня
22 червня 2020, понеділок, 10:50 14
Економіка 2020-06-22T12:15:03+03:00
Українські Новини
Рубль на початку тижня зріс. Курс російської нацвалюти на 22 червня

Рубль на початку тижня зріс. Курс російської нацвалюти на 22 червня

Анна Рудык
Курс валют, Курс, курс рубля, курс рубля в Україні, курс рубля в Києві
Рубль. Фото: pixabay
Рубль. Фото: pixabay

У понеділок, 22 червня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в п'ятницю, 19 червня, підвищився на 3 копійки і становить 3,36 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу в понеділок підвищився на 2 копійки порівняно з 19 червня і становить 3,93 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 22 червня:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,36 3,93
Максимальний 3,76 5,00
Мінімальний 2,50 3,77

Як повідомляли Українські Новини, у понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 19 червня на 0,96 коп. до 26,8453 UAH/USD, курс купівлі знизився на 3,45 коп. до 26,5894 UAH/USD.

Економісти радять поки що не продавати валюту, оскільки долар восени може підскочити.

Тим часом Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 22 червня, на 4,26 коп. до 26,7207 UAH/USD.

Також з 12 по 19 червня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився на 6,93 коп. до 26,8549 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 8,64% до 26,6239 UAH/USD після двотижневого падіння.

Більше новин про: Курс валют Курс курс рубля курс рубля в Україні курс рубля в Києві

Гривня після вихідних зросте. Офіційний курс валют...
Долар і євро продовжують падати після вихідних. Ку...
Рубль в кінці робочого тижня обвалився. Курс росій...
Рубль різко обвалився після подорожчання. Курс рос...
Захворюваність на коронавірус в Україні знижується третій день поспіль
До кінця карантину залишилося 40 днів. Які пом'якшення діють в Україні
Новини
Бахматюк вимагає від Венедиктової виконання рішення суду про закриття сфабрикованої справи проти нього 12:09
Вибух на Позняках. Фото: МВС
Дірки замість квартир, завали і паніка: історії мешканців будинку і очевидців вибуху на Позняках 12:05
Куди українці можуть полетіти 22 червня: список доступних авіарейсів з аеропортів "Київ" і "Бориспіль" 11:55
В Одесі відсьогодні посилили карантин 11:51
У Нью-Йорку знесуть пам'ятник Теодору Рузвельту. Трамп виступив проти цього 11:48
більше новин
Рейдерське захоплення КЕВРЗ: співробітники відмовилися заходити на завод до повернення законного керівництва 11:09
Вибух на Позняках: Віталій Кличко пообіцяв тимчасове житло постраждалим 15:10
В.о. голови "УЗ" Іван Юрик намагається витягнути з кишень українців 100 млн шляхом махінацій на тендерах, — ЗМІ 11:20 Документ
У Нью-Йорку знесуть пам'ятник Теодору Рузвельту. Трамп виступив проти цього 11:48
Народні депутати вимагають у Шмигаля звільнити голову космічної агенції Усова 09:15 Документ
більше новин
3 депутати пропонують Раді ввести штрафи за велику заборгованість за компослуги в 20-50% 08:37
Грози, град і шквали. Рятувальники попередили про негоду в Україні 09:00
До кінця карантину залишилося 40 днів. Які пом'якшення діють в Україні 09:31
Захворюваність на коронавірус в Україні знижується третій день поспіль 09:55
Рейдерське захоплення КЕВРЗ: співробітники відмовилися заходити на завод до повернення законного керівництва 11:09
більше новин
На початку тижня Київ зранку паралізували затори: де найбільш завантажені дороги
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok