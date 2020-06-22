Рубль на початку тижня зріс. Курс російської нацвалюти на 22 червня

У понеділок, 22 червня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в п'ятницю, 19 червня, підвищився на 3 копійки і становить 3,36 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу в понеділок підвищився на 2 копійки порівняно з 19 червня і становить 3,93 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 22 червня:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,36 3,93 Максимальний 3,76 5,00 Мінімальний 2,50 3,77

Як повідомляли Українські Новини, у понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 19 червня на 0,96 коп. до 26,8453 UAH/USD, курс купівлі знизився на 3,45 коп. до 26,5894 UAH/USD.

Економісти радять поки що не продавати валюту, оскільки долар восени може підскочити.

Тим часом Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 22 червня, на 4,26 коп. до 26,7207 UAH/USD.

Також з 12 по 19 червня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився на 6,93 коп. до 26,8549 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 8,64% до 26,6239 UAH/USD після двотижневого падіння.