підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
22 червня 2020, понеділок, 05:30 18
Фінанси 2020-06-22T08:30:02+03:00
Українські Новини
Гривня після вихідних пішла вгору. Офіційний курс валют

Гривня після вихідних пішла вгору. Офіційний курс валют

Кира Молчанова
Курс валют, Курс НБУ, курс долара, курс гривні
Гривня
Гривня

Національний банк підвищив офіційний курс гривні на 4,26 коп. до 26,7207 UAH/USD, що встановлюється ним на 22 червня після того, як НБУ пішов на вихідні, підвищивши курс національної валюти, після вихідних ця тенденція збережеться.

Про це йдеться в повідомленні Нацбанку, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 19-21 червня, на 1,27 коп. до 26,7633 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 33,1043
1 долар США 26,7207
1 швейцарський франк 28,1345
10 ієн 2,5018
10 російських рублів 3,8532
1 євро 29,9953

Як повідомляли Українські Новини, економісти радять поки не продавати валюту, оскільки долар восени може підскочити.

Тим часом, Українські Новини публікували динаміку курсу валют в обмінниках за минулий тиждень. В обмінних пунктах київських банків з 12 по 19 червняв курс продажу готівкового долара підвищився на 6,93 коп. до 26,8549 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 8,64% до 26,6239 UAH/USD після двотижневого падіння.

Більше новин про: Курс валют Курс НБУ курс долара курс гривні

Після незначного падіння долар в обмінниках знову ...
Долар і євро впали перед вихідними. Курс валют на ...
Гривня після вихідних зросте. Офіційний курс валют...
Гривня зміцнилася. Офіційний курс нацвалюти на вих...
Кількість загиблих під час вибуху в будинку в Києві зросла до 3 осіб
Поліція відкрила кримінальне провадження через вибух в багатоповерховому будинку в Києві
Новини
При бездіяльності Кличка Київ за пробками обігнав 20-мільйонний Мехіко 06:55
Гривня після вихідних пішла вгору. Офіційний курс валют 05:30
Цього тижня на українців чекають довгі вихідні. Скільки будемо відпочивати на День Конституції 05:30
В Україні з 1 липня підвищать прожитковий мінімум. Як зміняться соцвиплати та пенсії 05:00
Жителів будинку, де стався вибух, переселили в інтернат 22:53
більше новин
В Естонії громадянин України загинув у ДТП, розігнавшись до 230 км\год 21:47
Вибух на Позняках: Віталій Кличко пообіцяв тимчасове житло постраждалим 15:10
Румунія не буде переглядати заборону на в'їзд українців до 17 липня 16:10
При бездіяльності Кличка Київ за пробками обігнав 20-мільйонний Мехіко 06:55
Карантин в Україні знову продовжили. Скільки залишилося до його закінчення 09:00
більше новин
Карантин в Україні знову продовжили. Скільки залишилося до його закінчення 09:00
Румунія не буде переглядати заборону на в'їзд українців до 17 липня 16:10
Кількість загиблих під час вибуху в будинку в Києві зросла до 3 осіб 21:10
Погіршення епідситуації в Україні: у Зеленскього не виключають посилення карантину 10:00
Кількість нових інфікованих коронавірусом знизилася після стрімкого п'ятиденного зростання 10:57
більше новин
Кількість нових випадків коронавірусу в Україні знижується другий день поспіль
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok