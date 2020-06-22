Гривня після вихідних пішла вгору. Офіційний курс валют

Національний банк підвищив офіційний курс гривні на 4,26 коп. до 26,7207 UAH/USD, що встановлюється ним на 22 червня після того, як НБУ пішов на вихідні, підвищивши курс національної валюти, після вихідних ця тенденція збережеться.

Про це йдеться в повідомленні Нацбанку, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 19-21 червня, на 1,27 коп. до 26,7633 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 33,1043 1 долар США 26,7207 1 швейцарський франк 28,1345 10 ієн 2,5018 10 російських рублів 3,8532 1 євро 29,9953

Як повідомляли Українські Новини, економісти радять поки не продавати валюту, оскільки долар восени може підскочити.

Тим часом, Українські Новини публікували динаміку курсу валют в обмінниках за минулий тиждень. В обмінних пунктах київських банків з 12 по 19 червняв курс продажу готівкового долара підвищився на 6,93 коп. до 26,8549 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 8,64% до 26,6239 UAH/USD після двотижневого падіння.