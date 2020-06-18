Центр и окраины Киева охватили масштабные пробки. Где самые загруженные дороги

Сегодня утром, 18 мая, столичные дороги снова сковали многочисленные пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передают Українські Новини.

Так, согласно данным сервиса, традиционно одним из самых загруженных из-за ремонта является Северный мост и проспект Степана Бандеры. Также "стоит" улица Набережно-Рыбальская и частично Набережное шоссе.

Пробки на Левом берегу Киева

Кроме того, сильно затруднено движение по мосту Патона, а также проспекту Соборности. Пробки сковали и дороги в районе станций метро "Левобережная", "Гидропарк".

На Правом берегу одним из самых загруженных по состоянию на 09:40 является проспект Победы, улица Жилянская, а также дороги в районе станции метро "Университет". Также парализовано движение по улице Вадима Гетьмана.

Пробки в центре Киева

Затрудненное движение наблюдается и на выезде из Киева - в частности, по Окружной дороге в направлении Вишневого и Софиевской Борщаговки - по улице Соборной. Отметим, что по Окружной дороге масштабные пробки растянулись до самых Теремков.

Пробки в Киеве. Карта: Google MapsЗа каденцию Кличко киевские пробки "догнали" Джакарту и Бангкок, оставив далеко позади Каир и Куала-Лумпур. По длине пробок Киев перегнал 20-миллионный Мехико - четвертую по размерам агломерацию мира.

Как сообщали Українські Новини, в 2019 году каждый среднестатистический автомобилист Киева бесцельно провел в пробках 227 часов, что равняется 9 дней 11 часов, вычеркнутых из жизни.

При этом, только за 2 года киевляне стали тратить на стояние в пробках на 2 дня своей жизни больше. Так, еще в 2018 году пробки забирали 202 часа или 8 дней 10 часов в год. "Лишнее" время пути на работу составляло 26 минут утром и 27 минут вечером.

Ранее Українські Новини сообщали, Виталий Кличко уверен, что в Киеве пробки создают не киевляне. Поэтому обратился к народным депутатам с предложением оказать помощь в решение транспортного коллапса на киевских дорогах