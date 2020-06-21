підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Події
  • 2 людини загинули в результаті вибуху в багатоповерхівці в Дарницькому районі Києва
21 червня 2020, неділя, 13:06 15
Події 2020-06-21T14:15:01+03:00
Українські Новини
2 людини загинули в результаті вибуху в багатоповерхівці в Дарницькому районі Києва

2 людини загинули в результаті вибуху в багатоповерхівці в Дарницькому районі Києва

Ирина Николенко
Київ, вибух в багатоповерхівці, вибух газу в багатоповерхівці, вибух на Позняках

Голова Національної поліції Ігор Клименко повыдомив, що в результаті вибуху в багатоповерховому будинку в Дарницькому районі Києва загинули 2 людини. Про це йдеться в повідомленні Національної поліції, передають Українські Новини.

Наголошується, що остаточна кваліфікація події і причини вибуху будуть відомі після ретельного огляду та попередніх висновків вибухотехніків.

За словами Клименка, відразу після повідомлення про обвал міжповерхових перекриттів на виклик прибули працівники поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДержНС), газової служби та місцевої влади.

Вибух газу в Києві. Фото: hromadske.uaВибух газу в Києві. Фото: hromadske.ua

На даний момент проводиться рятувальна операція і вирішується питання щодо відселення мешканців пошкодженого будинку.

"Ймовірно, вибух стався на шостому поверсі. Ми встановлюємо його причини. На даний момент відомо, що, на жаль, дві людини загинули. Лише після попередніх висновків вибухотехніків і представників ДержНС ми зможемо приступити до розбору завалів", – зазначив глава Нацполіції.

Він також повідомив, що на місці події перебувають міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, голова ДержНС Микола Чечоткін, а також керівництво Київської поліції і представники місцевої влади.

Раніше Українські Новини повідомляли, після вибуху в Дарницькому районі Києва по вул. Соломії Крушельницької, 1/5, в дев'ятиповерховому житловому будинку, під завалами знайшли одного загиблого.

За попередньою інформацією, стався вибух газоповітряної суміші без подальшого горіння. В результаті вибуху сталося руйнування четвертого, п'ятого, шостого, сьомого і восьмого поверхів.

Більше новин про: Київ вибух в багатоповерхівці вибух газу в багатоповерхівці вибух на Позняках

Вибух газу в багатоповерхівці Києва. Рятувальники знайшли загиблого
Кількість нових випадків коронавірусу в Україні знижується другий день поспіль
Новини
Поліція почала розслідувати справу про загибель 38 цуценят на рейсі МАУ "Київ – Торонто" 14:15
Жителів постраждалої багатоповерхівки в Києві будуть відселяти, – Клименко 13:28
Вибух у багатоповерхівці Києва. Фото: Facebook/ДСНС
2 людини загинули в результаті вибуху в багатоповерхівці в Дарницькому районі Києва 13:06
Вибух у багатоповерхівці. Фото: Facebook/Sergey Koshman
Уламки розкидало на 20 метрів: з'явились нові подробиці вибуху в київській багатоповерхівці 12:13
Вибух газу в багатоповерхівці. Фото: ДСНС
Вибух газу в багатоповерхівці Києва. Рятувальники знайшли загиблого 12:00
більше новин
Бахматюк буде добиватися компенсації після рішення Верховного суду по банку "Фінансова ініціатива" 15:34
Геннадій Труханов
Нова естакада — один з наймасштабніших проектів в Одесі за останні півстоліття, — мер Одеси Труханов 15:56
Роботодавці та профспілки закликали уряд не приймати невиваженого рішення щодо відмови у підтримці хімпрому 19:21 Документ
$500 млн інвестицій в електромережі – повернуться в економіку 12 разів, – Буймістер 17:46
Румунія не буде переглядати заборону на в'їзд українців до 17 липня 16:10
більше новин
Карантин в Україні знову продовжили. Скільки залишилося до його закінчення 09:00
Вакарчук вийшов з фракції "Голос" 15:05
Румунія не буде переглядати заборону на в'їзд українців до 17 липня 16:10
Шмигаль оголосив про початок другої хвилі коронавіруса в Україні 17:58
Піарниця авіакомпанії SkyUp запропонувала бажаючим обслуговуватися російською мовою їхати в Росію 19:43
більше новин
Українці 102-й день на карантині. Які діють послаблення
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok