2 людини загинули в результаті вибуху в багатоповерхівці в Дарницькому районі Києва

Голова Національної поліції Ігор Клименко повыдомив, що в результаті вибуху в багатоповерховому будинку в Дарницькому районі Києва загинули 2 людини. Про це йдеться в повідомленні Національної поліції, передають Українські Новини.

Наголошується, що остаточна кваліфікація події і причини вибуху будуть відомі після ретельного огляду та попередніх висновків вибухотехніків.

За словами Клименка, відразу після повідомлення про обвал міжповерхових перекриттів на виклик прибули працівники поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДержНС), газової служби та місцевої влади.

Вибух газу в Києві. Фото: hromadske.ua

На даний момент проводиться рятувальна операція і вирішується питання щодо відселення мешканців пошкодженого будинку.

"Ймовірно, вибух стався на шостому поверсі. Ми встановлюємо його причини. На даний момент відомо, що, на жаль, дві людини загинули. Лише після попередніх висновків вибухотехніків і представників ДержНС ми зможемо приступити до розбору завалів", – зазначив глава Нацполіції.

Він також повідомив, що на місці події перебувають міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, голова ДержНС Микола Чечоткін, а також керівництво Київської поліції і представники місцевої влади.

Раніше Українські Новини повідомляли, після вибуху в Дарницькому районі Києва по вул. Соломії Крушельницької, 1/5, в дев'ятиповерховому житловому будинку, під завалами знайшли одного загиблого.

За попередньою інформацією, стався вибух газоповітряної суміші без подальшого горіння. В результаті вибуху сталося руйнування четвертого, п'ятого, шостого, сьомого і восьмого поверхів.