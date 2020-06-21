Жителів постраждалої багатоповерхівки в Києві будуть відселяти, – Клименко

Через вибух багатоповерхівці, який трапився вранці в Дарницькому районі Києва, людей з постраждалого будинку будуть відселяти. Про це повідомив Глава Національної поліції Ігор Клименко під час брифінгу на місці події, передають Українські Новини.

Всіх мешканців 9-поверхового будинку по вулиці Соломії Крушельницької, 1/5 в Дарницькому районі Києва, де вранці прогримів вибух, найближчим часом будуть відселяти.

"Зараз вирішується питання про відселення мешканців багатоповерхівки. Швидше за все, що будуть відселяти з усього будинку. Місця відселення визначатиме влада", – повідомив Клименко.

Також всіх жителів евакуювали.

"Ми готуємося, швидше за все, весь будинок, який ми будемо відселяти практично, я думаю, вже через годину – через два", – зазначив він.

Також Ігор Клименко додав, що місця для відселення постраждалих мешканців, визначила міська влада Києва. За його словами, зокрема, мова йде про пансіонати.

Раніше Українські Новини повідомляли, станом на 12:00 під завалами багатоповерхівки знайшли першу жертву вибуху – мертвого чоловіка.

Також МВС почала розглядати 2 версії вибуху в багатоповерхівці, за однією з них – надзвичайна подія сталася через вибухівку.