Куди українці можуть літати під час карантину: список доступних напрямків

Після того, як в Україні продовжили адаптивний карантин до 31 липня і з 15 червня почали відновлювати міжнародне авіасполучення, наразі для українських туристів доступні авіарейси з 14 країнами світу. Про це стало відомо з графіка міжнародного авіасполучення, які зараз дійсні з аеропортів "Київ" та "Бориспіль". Доступні авіарейси в аеропорту "Київ" на 22 червня Київ-Мінськ (Білорусь) – авіакомпанія "Belavia" Київ-Дортмунд (Німеччина) – авіакомпанія "WizzAir" Київ-Гамбург (Німеччина) – авіакомпанія "WizzAir" Київ-Лутон (Великобританія) – авіакомпанія "WizzAir" Київ-Меммінген (Німеччина) – авіакомпанія "WizzAir" Київ-Таллінн (Естонія) – авіакомпанія "WizzAir" Київ-Будапешт (Угорщина) – авіакомпанія "WizzAir" Київ-Лейпциг (Німеччина) – авіакомпанія "WizzAir" Київ-Кельн (Німеччина) – авіакомпанія "WizzAir" Київ-Копенгаген (Данія) – авіакомпанія " WizzAir " Київ-Запоріжжя – авіакомпанія "Мотор Січ" Доступні авіарейси в аеропорту "Бориспіль" на 22 червня Київ-Тель-Авів (Ізраїль) – авіакомпанія "Wind Rose" Київ-Каїр (Єгипет) – авіакомпанія "Motor Sich Airlines" Київ-Соузенд (Великобританія) – авіакомпанія "МАУ" Київ-Тель-Авів (Ізраїль) – авіакомпанія "МАУ" Київ-Львів – авіакомпанія "Wind Rose" Київ-Дніпро – авіакомпанія "Wind Rose" Київ-Одеса – авіакомпанія "Wind Rose" Київ-Мінськ (Білорусь) – авіакомпанія "Belavia Київ-Мінськ (Білорусь) – авіакомпанія "Etihad Airways" Київ-Франкфурт (Німеччина) - авіакомпанія "Lufthansa" Київ-Гамбург (Німеччина) – авіакомпанія "МАУ" Київ-Нью-Йорк (США) – авіакомпанія "МАУ" Київ-Делі (Індія) – авіакомпанія "Air India" Київ-Амстердам (Нідерланди) – авіакомпанія "МАУ" Київ-Амстердам (Нідерланди) – авіакомпанія "Delta Air Lines" Київ-Амстердам (Нідерланди) – авіакомпанія "Air France" Київ-Амстердам (Нідерланди) – авіакомпанія "KLM" Київ-Гельсінкі (Фінляндія) – авіакомпанія "МАУ" Київ-Прага (Чехія) – авіакомпанія "CSA Czech Airlines" Київ-Тель-Авів (Ізраїль) – авіакомпанія "Israir" Київ-Мінськ (Білорусь) – авіакомпанія "Belavia" Київ-Одеса – авіакомпанія "Wind Rose" Київ-Дніпро – авіакомпанія "Wind Rose" Київ-Берлін (Німеччина) – авіакомпанія "Ryanair" Київ-Харків – авіакомпанія "Wind Rose" Раніше Українські Новини повідомляли, з 1 липня Туреччина готова приймати українців без самоізоляції і тестування. П'ять країн заявили про готовність відновити авіасполучення з Україною. Туроператори анонсують чартерні рейси в такі країни: Греція, Туреччина, Єгипет з 1 липня, Туніс з 16 липня.