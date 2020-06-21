Куди українці можуть літати під час карантину: список доступних напрямків

Авіарейси з України доступні в 14 країн. Фото: pixabay

Авіарейси з України доступні в 14 країн. Фото: pixabay

Після того, як в Україні продовжили адаптивний карантин до 31 липня і з 15 червня почали відновлювати міжнародне авіасполучення, наразі для українських туристів доступні авіарейси з 14 країнами світу. Про це стало відомо з графіка міжнародного авіасполучення, які зараз дійсні з аеропортів "Київ" та "Бориспіль".

Доступні авіарейси в аеропорту "Київ" на 22 червня

Київ-Мінськ (Білорусь) – авіакомпанія "Belavia"

Київ-Дортмунд (Німеччина) – авіакомпанія "WizzAir"

Київ-Гамбург (Німеччина) – авіакомпанія "WizzAir"

Київ-Лутон (Великобританія) – авіакомпанія "WizzAir"

Київ-Меммінген (Німеччина) – авіакомпанія "WizzAir"

Київ-Таллінн (Естонія) – авіакомпанія "WizzAir"

Київ-Будапешт (Угорщина) – авіакомпанія "WizzAir"

Київ-Лейпциг (Німеччина) – авіакомпанія "WizzAir"

Київ-Кельн (Німеччина) – авіакомпанія "WizzAir"

Київ-Копенгаген (Данія) – авіакомпанія " WizzAir "

Київ-Запоріжжя – авіакомпанія "Мотор Січ"

Доступні авіарейси в аеропорту "Бориспіль" на 22 червня

Київ-Тель-Авів (Ізраїль) – авіакомпанія "Wind Rose"

Київ-Каїр (Єгипет) – авіакомпанія "Motor Sich Airlines"

Київ-Соузенд (Великобританія) – авіакомпанія "МАУ"

Київ-Тель-Авів (Ізраїль) – авіакомпанія "МАУ"

Київ-Львів – авіакомпанія "Wind Rose"

Київ-Дніпро – авіакомпанія "Wind Rose"

Київ-Одеса – авіакомпанія "Wind Rose"

Київ-Мінськ (Білорусь) – авіакомпанія "Belavia

Київ-Мінськ (Білорусь) – авіакомпанія "Etihad Airways"

Київ-Франкфурт (Німеччина) - авіакомпанія "Lufthansa"

Київ-Гамбург (Німеччина) – авіакомпанія "МАУ"

Київ-Нью-Йорк (США) – авіакомпанія "МАУ"

Київ-Делі (Індія) – авіакомпанія "Air India"

Київ-Амстердам (Нідерланди) – авіакомпанія "МАУ"

Київ-Амстердам (Нідерланди) – авіакомпанія "Delta Air Lines"

Київ-Амстердам (Нідерланди) – авіакомпанія "Air France"

Київ-Амстердам (Нідерланди) – авіакомпанія "KLM"

Київ-Гельсінкі (Фінляндія) – авіакомпанія "МАУ"

Київ-Прага (Чехія) – авіакомпанія "CSA Czech Airlines"

Київ-Тель-Авів (Ізраїль) – авіакомпанія "Israir"

Київ-Мінськ (Білорусь) – авіакомпанія "Belavia"

Київ-Одеса – авіакомпанія "Wind Rose"

Київ-Дніпро – авіакомпанія "Wind Rose"

Київ-Берлін (Німеччина) – авіакомпанія "Ryanair"

Київ-Харків – авіакомпанія "Wind Rose"

Раніше Українські Новини повідомляли, з 1 липня Туреччина готова приймати українців без самоізоляції і тестування.

П'ять країн заявили про готовність відновити авіасполучення з Україною. Туроператори анонсують чартерні рейси в такі країни: Греція, Туреччина, Єгипет з 1 липня, Туніс з 16 липня.