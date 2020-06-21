Українці 102-й день на карантині. Які діють послаблення

Сьогодні розпочався 102-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19. На засіданні Кабміну 17 червня було прийнято рішення про продовження адаптивного карантину до 31 липня. До цієї дати залишився 41 день. 1 червня в Україні стартував третій етап пом'якшення протиепідеміологічних заходів, введених раніше у зв'язку з пандемією коронавірусної інфекції COVID-19. Послаблення карантинних заходів відбувається у всіх регіонах країни. Київ та 10 областей не відповідають критеріям для пом'якшення карантину. З 1 червня дозволена робота тренажерних залів, спортивних майданчиків та басейнів. Студенти вищих навчальних закладів, коледжів і ПТУ зможуть здавати іспити. Поновлюється автотранспортне і залізничне сполучення між регіонами. Кабінет Міністрів прийняв рішення послабити карантинні обмеження з 5 червня. Кафе і ресторани можуть приймати відвідувачів у приміщеннях, за умови дотримання протиепідеміологічних заходів; люди старше 60 років не зобов'язані дотримуватися самоізоляції; відновлено внутрішнє авіасполучення, з 15 червня - міжнародне сполучення з країнами, які будуть приймати рейси з України; перевозити легковими автомобілями можна до п'яти чоловік, включаючи водія (без урахування дітей до 14 років). З 10 червня частково відновлюється пропуск осіб та транспортних засобів через лінію розмежування в контрольних пунктах в'їзду-виїзду на Донбасі, час роботи обмежений з 11:00 до 14:00. З 15 червня уряд відкрив пункти пропуску та контролю в аеропортах України, а також дозволив в'їзд для іноземців з країн, де немає значного поширення коронавірусу. Також відновлюється робота пунктів пропуску "Каланчак", "Чонгар" та "Чаплинка" на адміністративній межі з тимчасово окупованим Росією АР Крим та м. Севастополь. Як повідомляли Українські Новини, у Київській області можуть посилити карантин. Також Кличко припустив, що Київ повернеться до суворих карантинних обмежень.Тим часом МОЗ хоче посилити контроль за дотриманням карантину.