підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
21 червня 2020, неділя, 09:10 15
Суспільство 2020-06-21T11:30:02+03:00
Українські Новини
Українці 102-й день на карантині. Які діють послаблення

Українці 102-й день на карантині. Які діють послаблення

Валерия Драгомирова
Кабмін, Коронавірус, Карантин в Україні
Карантин. Фото: pixabay
Карантин. Фото: pixabay

Сьогодні розпочався 102-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19.

На засіданні Кабміну 17 червня було прийнято рішення про продовження адаптивного карантину до 31 липня.

До цієї дати залишився 41 день.

1 червня в Україні стартував третій етап пом'якшення протиепідеміологічних заходів, введених раніше у зв'язку з пандемією коронавірусної інфекції COVID-19.

Послаблення карантинних заходів відбувається у всіх регіонах країни.

Київ та 10 областей не відповідають критеріям для пом'якшення карантину.

З 1 червня дозволена робота тренажерних залів, спортивних майданчиків та басейнів.

Студенти вищих навчальних закладів, коледжів і ПТУ зможуть здавати іспити.

Поновлюється автотранспортне і залізничне сполучення між регіонами.

Кабінет Міністрів прийняв рішення послабити карантинні обмеження з 5 червня.

Кафе і ресторани можуть приймати відвідувачів у приміщеннях, за умови дотримання протиепідеміологічних заходів; люди старше 60 років не зобов'язані дотримуватися самоізоляції; відновлено внутрішнє авіасполучення, з 15 червня - міжнародне сполучення з країнами, які будуть приймати рейси з України; перевозити легковими автомобілями можна до п'яти чоловік, включаючи водія (без урахування дітей до 14 років).

З 10 червня частково відновлюється пропуск осіб та транспортних засобів через лінію розмежування в контрольних пунктах в'їзду-виїзду на Донбасі, час роботи обмежений з 11:00 до 14:00.

З 15 червня уряд відкрив пункти пропуску та контролю в аеропортах України, а також дозволив в'їзд для іноземців з країн, де немає значного поширення коронавірусу.

Також відновлюється робота пунктів пропуску "Каланчак", "Чонгар" та "Чаплинка" на адміністративній межі з тимчасово окупованим Росією АР Крим та м. Севастополь.

Як повідомляли Українські Новини, у Київській області можуть посилити карантин.


Також Кличко припустив, що Київ повернеться до суворих карантинних обмежень.

Тим часом МОЗ хоче посилити контроль за дотриманням карантину.

Більше новин про: Кабмін Коронавірус Карантин в Україні

Українці 102-й день на карантині. Які діють послаблення
Білорусь дозволяє в'їзд українцям у 5 пунктах пропуску. Які умови
Новини
Кількість нових випадків коронавірусу в Україні знижується другий день поспіль 11:17
Українці 102-й день на карантині. Які діють послаблення 09:10
Білорусь дозволяє в'їзд українцям у 5 пунктах пропуску. Які умови 20:59
Угорщина відновлює оформлення українцям робочих віз 16:52
Румунія не буде переглядати заборону на в'їзд українців до 17 липня 16:10
більше новин
Бахматюк буде добиватися компенсації після рішення Верховного суду по банку "Фінансова ініціатива" 15:34
Геннадій Труханов
Нова естакада — один з наймасштабніших проектів в Одесі за останні півстоліття, — мер Одеси Труханов 15:56
Роботодавці та профспілки закликали уряд не приймати невиваженого рішення щодо відмови у підтримці хімпрому 19:21 Документ
$500 млн інвестицій в електромережі – повернуться в економіку 12 разів, – Буймістер 17:46
Аграрії біля Кабміну протестували проти підвищення цін на продукти через мито на паливо 15:36
більше новин
Карантин в Україні знову продовжили. Скільки залишилося до його закінчення 09:00
МОЗ хоче посилити контроль за дотриманням карантину 11:48
Володимир Зеленський. Фото: Telegram-канал/ Zelenskiy/Official
Зеленський розповів, які літаки входять до президентського авіапарку 13:06
Вакарчук вийшов з фракції "Голос" 15:05
Румунія не буде переглядати заборону на в'їзд українців до 17 липня 16:10
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok