Кличко допустил, что Киев вернется к строгим карантинным ограничениям

В Киеве могут вернуться к ранее отмененным карантинным ограничениям, потому что показатель заболеваемости коронавирусом в столице сейчас высокий. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина". По его словам, ослаблять карантин можно при условии, когда на 100 тысяч населения 12 больных. "На сегодняшний день в Киеве 15 (на 100 тысяч населения, - ред.). Сегодня днем, например, заразились этой болезнью 92 человека. Это высокий показатель", - сказал Кличко. Он добавил, что ужесточение карантина возможно при условии, что уровень заболеваемости в столице будет в дальнейшем повышаться. "Если будет в дальнейшем повышаться (уровень заболеваемости, - ред.), я не исключаю, что мы можем вернуться к ограничениям", - сказал мэр Киева. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что усиление карантина на всей территории страны возможно при стремительном росте заболеваемости коронавирусом в 10 и более областях. Тем временем, в Украине увеличилось количество областей, которые не готовы к ослаблению карантина. Еще 14 июня сообщалось, что украинские суды вынесли решения о взыскании штрафов за нарушение карантина на сумму 4,5 млн гривен, включая тот штраф, который должен заплатить сам главный санитарный врач Виктор Ляшко.