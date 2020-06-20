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20 июня 2020, суббота, 00:00 297
Общество 2020-06-20T00:00:23+03:00
Українські Новини
Кличко допустил, что Киев вернется к строгим карантинным ограничениям

Кличко допустил, что Киев вернется к строгим карантинным ограничениям

Ольга Фандорина
Киев, Карантин, ограничения, карантин в Киеве
Киев. Мост на Труханов остров. Фото: Pixabay
Киев. Мост на Труханов остров. Фото: Pixabay

В Киеве могут вернуться к ранее отмененным карантинным ограничениям, потому что показатель заболеваемости коронавирусом в столице сейчас высокий. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

По его словам, ослаблять карантин можно при условии, когда на 100 тысяч населения 12 больных.

"На сегодняшний день в Киеве 15 (на 100 тысяч населения, - ред.). Сегодня днем, например, заразились этой болезнью 92 человека. Это высокий показатель", - сказал Кличко.

Он добавил, что ужесточение карантина возможно при условии, что уровень заболеваемости в столице будет в дальнейшем повышаться.

"Если будет в дальнейшем повышаться (уровень заболеваемости, - ред.), я не исключаю, что мы можем вернуться к ограничениям", - сказал мэр Киева.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что усиление карантина на всей территории страны возможно при стремительном росте заболеваемости коронавирусом в 10 и более областях.

Тем временем, в Украине увеличилось количество областей, которые не готовы к ослаблению карантина.

Еще 14 июня сообщалось, что украинские суды вынесли решения о взыскании штрафов за нарушение карантина на сумму 4,5 млн гривен, включая тот штраф, который должен заплатить сам главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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