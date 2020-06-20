В Киевской области могут усилить карантин

В Киевской областной государственной администрации предупреждают о возможном усилении карантина в области, где за последние сутки количество заболевших коронавирусом увеличилось на 32 человека до 2 174.

Об этом говорится в сообщении Киевской ОГА, передают Українськi Новини.

Отмечается, что в Киевской области пока более 2 тыс. больных COVID-19, 173 из них - дети.

"Показатель инцидентности в области в упор приблизился к критической отметке 12. К усилению карантинных мероприятий осталось добрать 0,03%. Поэтому нужно учитывать, что карантинные меры могут быть усилены в любой момент", - заявил председатель Киевской ОГА Василий Володин.

По его словам, в результате складывающейся ситуации на Киевщине, областная Комиссия по чрезвычайным ситуаций ввела немедленное усиление контроля за соблюдением санитарного законодательства в дошкольных учреждениях, заведениях физической культуры и спорта, парикмахерских и салонах красоты.

Усиленный контроль за объектами торговли продовольственными и непродовольственными товарами, агропродовольственного рынка, заведениями общественного питания, за соблюдением противоэпидемических мероприятий во время посадки и высадки пассажиров.

Указывается, облгосадминистрация продолжает отслеживать противоэпидемической ситуацию на территории области, а случае ее ухудшения в течение трех дней подряд, комиссия по чрезвычайным ситуациям будет вынуждена отменить некоторые введенные ранее послабления.

Как сообщали Українські Новини, количество областей, не готовых к смягчению карантина, уменьшилось.

Однако в Офисе президента не исключают повторное усиление карантина.