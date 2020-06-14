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14 червня 2020, неділя, 08:50 4
Суспільство 2020-06-14T09:12:07+03:00
Українські Новини
Українців оштрафували на 4,5 млн гривень за порушення карантину

Українців оштрафували на 4,5 млн гривень за порушення карантину

Кира Молчанова
Володимир Зеленський, Адмінпротокол, Карантин в Україні, Штрафи за порушення карантину
Маска. Фото: Pixabay
Маска. Фото: Pixabay

Українські суди винесли рішення про стягнення штрафів за порушення карантину на суму 4,5 млн гривень, включаючи той штраф, який повинен заплатити сам головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Про це повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко під час селекторної наради за участю президента Володимира Зеленського, передає прес-служба Офісу президента.

Повідомляється, що всього правоохоронці склали понад 12,5 тисяч адмінпротоколів.

Зеленський, зокрема, висловив стурбованість збільшенням кількості випадків зараження коронавірусом.

Як повідомляли Українські Новини, президент Володимир Зеленський вважає обґрунтованим складання поліцією адміністративного протоколу за відвідування кафе у Хмельницькому під час карантину.

Він вже заявив, що готовий заплатити штраф. Хоча зі слів головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, це була інспекція готовності кафе до пом'якшення карантинних норм.

Тим часом, українські суди масово відмовляються виписувати штрафи в розмірі 17 тисяч гривень за порушення карантину.

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