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19 червня 2020, пʼятниця, 13:56 24
Суспільство 2020-06-19T15:15:02+03:00
Українські Новини
В Україні зросла кількість областей, які не готові до послаблення карантину

В Україні зросла кількість областей, які не готові до послаблення карантину

Елена Новикова
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Карантин. Фото: pixabay
Карантин. Фото: pixabay

Станом на ранок 19 червня кількість областей, які не готові до введення карантинних пом'якшень знову зросла – до них належать Київ та 10 областей в той час, як 18 червня Чернігівська область була визнана такою, що відповідає критеріям для послаблення карантинних заходів.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

Показником інцидентності не відповідають Київ (13,82 на 100 тис. населення при граничному показнику 12 на 100 тис. населення), Вінницька (18,07), Волинська (34,91), Житомирська (15,57), Закарпатська (36,21%), Івано-Франківська (19,92), Львівська (40,38), Рівненська (40,08), Тернопільська (22,44), Чернівецька (42,17) області.

Також міністерство виділило як невідповідну критерієм інцидентності Харківську область, хоча значення критерію 11,97 нижче граничного показника невідповідності.

При цьому всі області відповідають показникам кількості тестувань на 100 тис. населення (визначений як не менш 12).

Показником заповнювання ліжок у лікарнях, які приймають хворих коронавірусом (визначений як не більше 50%) не відповідає Закарпатська область, де цей показник склав 52,71%.

Також найбільший показник заповнювання ліжок у лікарнях у Чернівецькій (49,53%) та Вінницькій (41,73%) областях.

У Києві заповненість складає 38,51%, кількість тестувань на 100 тис. населення - 94,06.

Аналіз епідемічної ситуації за станом на 18 червня 2020 в регіонах. Скріншот: МозАналіз епідемічної ситуації за станом на 18 червня 2020 в регіонах. Скріншот: МОЗ

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів вирішив продовжити адаптивний карантин, тобто карантин з урахуванням епідемічної ситуації в регіонах, до 31 липня.

Тим часом прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав умову для введення карантинних посилень на території всієї України.

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