Шмигаль доручив Степанову і Авакову посилений контроль за дотриманням карантину

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив міністру охорони здоров'я Максиму Степанову і міністру внутрішніх справ Арсену Авакову забезпечити посилений контроль за дотриманням карантину через другу хвилю коронавірусу.

Про це сказано в повідомленні прес-служби уряду, передають Українські Новини.

"Прем'єр-міністр дав доручення міністру охорони здоров'я Максиму Степанову і міністру внутрішніх справ Арсену Авакову забезпечити посилений контроль за дотриманням карантинних обмежень", — сказано в ньому.

Також Шмигаль підкреслив, що для контролю в області має виїжджати керівництво МОЗ на чолі з головним державним санітарним лікарем.

Як повідомляли Українські Новини, Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляє, що Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів та Національна поліція повинні посилити контроль над дотриманням карантинних обмежень.

Майже 13 тис. протоколів про порушення правил карантину надійшло до суду з початку його введення.

Верховна Рада ввела штраф до 170 тис. гривень за порушення правил карантину і позбавлення волі на термін від 5 до 8 років, якщо це призвело до загибелі людей.