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19 червня 2020, пʼятниця, 18:45 5
Суспільство 2020-06-19T19:00:16+03:00
Українські Новини
Шмигаль доручив Степанову і Авакову посилений контроль за дотриманням карантину

Шмигаль доручив Степанову і Авакову посилений контроль за дотриманням карантину

Кира Молчанова
Карантин, Арсен Аваков, Кабмін, Максим Степанов, Денис Шмигаль, Віктор Ляшко, Коронавірус, коронавірус в Україні, Дотримання карантину, Друга хвиля коронавірусу
Коронавірус. Фото: Pixabay
Коронавірус. Фото: Pixabay

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив міністру охорони здоров'я Максиму Степанову і міністру внутрішніх справ Арсену Авакову забезпечити посилений контроль за дотриманням карантину через другу хвилю коронавірусу.

Про це сказано в повідомленні прес-служби уряду, передають Українські Новини.

"Прем'єр-міністр дав доручення міністру охорони здоров'я Максиму Степанову і міністру внутрішніх справ Арсену Авакову забезпечити посилений контроль за дотриманням карантинних обмежень", — сказано в ньому.

Також Шмигаль підкреслив, що для контролю в області має виїжджати керівництво МОЗ на чолі з головним державним санітарним лікарем.

Як повідомляли Українські Новини, Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляє, що Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів та Національна поліція повинні посилити контроль над дотриманням карантинних обмежень.

Майже 13 тис. протоколів про порушення правил карантину надійшло до суду з початку його введення.

Верховна Рада ввела штраф до 170 тис. гривень за порушення правил карантину і позбавлення волі на термін від 5 до 8 років, якщо це призвело до загибелі людей.

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