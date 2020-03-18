Зеленський схвалив штрафи на 170 тис. гривень та позбавлення волі від 5 до 8 років за порушення карантину

Президент Володимир Зеленський схвалив введення штрафу до 170 тис. гривень за порушення правил карантину і позбавлення волі на термін від 5 до 8 років, якщо це призвело до загибелі людей.

Про це свідчать дані на сторінці відповідного законопроєкту №3219 на сайті Ради, передають Українські Новини.

За порушення правил карантину, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними захворюваннями запроваджується адмінштраф у розмірі 1-2 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17-34 тис. гривень), для посадових осіб - 2-10 тис. неоподатковуваних мінімумів (34-170 тис. гривень).

Крім того, випадки неоприлюднення або порушення порядку оприлюднення інформації про закупівлі посадовими особами відповідно до вимог закону, спрямованими на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби COVID-19, каратимуть штрафом 700-1 000 неоподатковуваних мінімумів (11,9-17 тис. гривень ), ті ж дії, вчинені повторно протягом року, - 1-1,5 тис. неоподатковуваних мінімумів (17-25,5 тис. гривень).

Закон також посилює кримінальну відповідальність за порушення норм, установлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним захворюванням, якщо такі дії спричинили або завідомо могли спричинити поширення цих захворювань.

Зокрема такий штраф збільшується з 100 неоподатковуваних мінімумів до 1-3 тис. неоподатковуваних мінімумів (з 1,7 тис. гривень до 17-51 тис. гривень).

Покарання за подібне правопорушення, які спричинили загибель людей або інші тяжкі наслідки, зберігається у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 8 років.

Закон набуває чинності з дня опублікування і діятиме протягом 3 місяців.

Як повідомляли Українські Новини, 17 березня Рада прийняла законопроект №3219 про боротьбу з поширенням коронавірусу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, хто знаходиться в групі ризику і як можна заразитися коронавірусом.