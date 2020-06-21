Сьогодні відзначають День медика. Красиві привітання в картинках

Сьогогдні, 21 чеврня, в Україні відзначають професійне свято медичні працівники. День медика щорічно відзначають у третю неділю червня. У 2020 році свято припадає на 21 червня.

У цей день варто ще раз згадати про вагомий вклад медичний працівників, особливо, у період пандемії. Українські Новини зробили підбірку красивих привітань в картинках, якими можна привітати з професійним святом та висловити подяку.

З червня 1994 року в Україні відзначають День медика за ініціативою працівників закладів охорони здоров'я. Професійне свято медпрацівників у цьому році припадає на 21 червня.

Також сьогодні відзначають День медика в країнах: Білорусь, Молдова, Вірменія, Казахстан.

Гарні поздоровлення в картинках.

День медика. Фото: library.gov.ua

Привітання з Днем медика. Фото: glavred.info

Привітання в картинках. Фото: v24.com.ua

21 червня відзначають День Медика. Фото: medsprava.com.ua

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