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21 червня 2020, неділя, 06:00 16
Lifestyle 2020-06-21T08:00:01+03:00
Українські Новини
Сьогодні відзначають День медика. Красиві привітання в картинках

Сьогодні відзначають День медика. Красиві привітання в картинках

Ирина Николенко
День медика, привітання в картинках, який сьогодні день, яке сьогодні свято, 21 червня
День медика 2020. Фото: pixabay
День медика 2020. Фото: pixabay

Сьогогдні, 21 чеврня, в Україні відзначають професійне свято медичні працівники. День медика щорічно відзначають у третю неділю червня. У 2020 році свято припадає на 21 червня.

У цей день варто ще раз згадати про вагомий вклад медичний працівників, особливо, у період пандемії. Українські Новини зробили підбірку красивих привітань в картинках, якими можна привітати з професійним святом та висловити подяку.

З червня 1994 року в Україні відзначають День медика за ініціативою працівників закладів охорони здоров'я. Професійне свято медпрацівників у цьому році припадає на 21 червня.

Також сьогодні відзначають День медика в країнах: Білорусь, Молдова, Вірменія, Казахстан.

Гарні поздоровлення в картинках.

День медика. Фото: library.gov.uaДень медика. Фото: library.gov.ua

Привітання з Днем медика. Фото: glavred.info Привітання з Днем медика. Фото: glavred.info

 

Привітання в картинках. Фото: v24.com.uaПривітання в картинках. Фото: v24.com.ua

21 червня відзначають День Медика. Фото: medsprava.com.ua21 червня відзначають День Медика. Фото: medsprava.com.ua

Раніше Українські Новини повідомляли, 21 червня, у неділю, відбудеться "Марш рівності", який буде вперше проходитиме в онлайн форматі.

На День Конституції в українців буде три вихідних дні, у зв'язку з цим, українці планують провести вихідні на Чорному морі і Азовському узбережжі.

У зв'язку з пандемією коронавірусу у всьому світі, і поки ще ускладненим відпочинком за кордоном, українці все більше почали цікавитися зеленим туризмом, а одним з найпопулярніших місць вважають Кам'янець-Подільський і Бакота.

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