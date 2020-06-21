Сьогодні відзначають День медика. Красиві привітання в картинках

Сьогогдні, 21 чеврня, в Україні відзначають професійне свято медичні працівники. День медика щорічно відзначають у третю неділю червня. У 2020 році свято припадає на 21 червня. У цей день варто ще раз згадати про вагомий вклад медичний працівників, особливо, у період пандемії. Українські Новини зробили підбірку красивих привітань в картинках, якими можна привітати з професійним святом та висловити подяку. З червня 1994 року в Україні відзначають День медика за ініціативою працівників закладів охорони здоров'я. Професійне свято медпрацівників у цьому році припадає на 21 червня. Також сьогодні відзначають День медика в країнах: Білорусь, Молдова, Вірменія, Казахстан. Гарні поздоровлення в картинках. День медика. Фото: library.gov.ua Привітання з Днем медика. Фото: glavred.info Привітання в картинках. Фото: v24.com.ua 21 червня відзначають День Медика. Фото: medsprava.com.ua Раніше Українські Новини повідомляли, 21 червня, у неділю, відбудеться "Марш рівності", який буде вперше проходитиме в онлайн форматі. На День Конституції в українців буде три вихідних дні, у зв'язку з цим, українці планують провести вихідні на Чорному морі і Азовському узбережжі. У зв'язку з пандемією коронавірусу у всьому світі, і поки ще ускладненим відпочинком за кордоном, українці все більше почали цікавитися зеленим туризмом, а одним з найпопулярніших місць вважають Кам'янець-Подільський і Бакота.