У неділю відбудеться "КиївПрайд"

Тоді як 21 червня святкуватимуть День медика, в неділю відбудеться також і "Марш рівності 2020", який вперше в історії українського прайд-руху пройде онлайн. Про це повідомляють організатори громадської організації "КиївПрайд" на своїй сторінці в Facebook, передають Українські Новини.

21 червня, в неділю, ЛГБТ-спільнота проводить "Марш рівності" в режимі онлайн. Також у неділю пройде великий медіа-марафон союзників і союзників ЛГБТ+.

Крім того, 27 червня "КиївПрайд" приєднається до всесвітнього онлайн прайд-івенту Global Pride 2020, який об'єднує всі прайди світу.

"Київпрайд" відбудеться 21 червня. Фото: Facebook/Київпрайд

Організатори обіцяють найближчим часом на своїй сторінці у Facebook опублікувати детальну програму кожного з івентів програми ПрайдОнлайн.

Також організатори "КиївПрайд" додають, що з 6 червня по суботах і неділях в соцмережах проводять серію онлайн-івентів про ЛГБТ + і прайд-рух в Україні і в світі.

Раніше Українські Новини повідомляли, у зв'язку з пандемією коронавірусУ, "КиївПрайд-2020" перенесли на невизначений термін.

Громадська організація "КиївПрайд" запустила флешмоб до Міжнародного дня боротьби з гомофобією в Україні.