підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
19 червня 2020, пʼятниця, 14:46 8
Lifestyle 2020-06-19T16:30:04+03:00
Українські Новини
У неділю відбудеться "КиївПрайд"

У неділю відбудеться "КиївПрайд"

Ирина Николенко
Київ, Марш рівності, КиївПрайд, КиївПрайд2020
Марш рівності відбудеться 21 червня
Марш рівності відбудеться 21 червня

Тоді як 21 червня святкуватимуть День медика, в неділю відбудеться також  і "Марш рівності 2020", який вперше в історії українського прайд-руху пройде онлайн. Про це повідомляють організатори громадської організації "КиївПрайд" на своїй сторінці в Facebook, передають Українські Новини.

21 червня, в неділю, ЛГБТ-спільнота проводить "Марш рівності" в режимі онлайн. Також у неділю пройде великий медіа-марафон союзників і союзників ЛГБТ+.

Крім того, 27 червня "КиївПрайд" приєднається до всесвітнього онлайн прайд-івенту Global Pride 2020, який об'єднує всі прайди світу.

"Київпрайд" відбудеться 21 червня. Фото: Facebook/Київпрайд

Організатори обіцяють найближчим часом на своїй сторінці у Facebook опублікувати детальну програму кожного з івентів програми ПрайдОнлайн.

Також організатори "КиївПрайд" додають, що з 6 червня по суботах і неділях в соцмережах проводять серію онлайн-івентів про ЛГБТ + і прайд-рух в Україні і в світі.

Раніше Українські Новини повідомляли, у зв'язку з пандемією коронавірусУ, "КиївПрайд-2020" перенесли на невизначений термін.

Громадська організація "КиївПрайд" запустила флешмоб до Міжнародного дня боротьби з гомофобією в Україні.

Більше новин про: Київ Марш рівності КиївПрайд КиївПрайд2020

Вакарчук вийшов з фракції "Голос"
У Києві за добу різко збільшилася кількість нових хворих на коронавірус
Новини
ОПЗ приєднався до вимог про захист українських виробників мінеральних добрив 16:33 Документ
Суркіс пояснив, чому з'явився "Павелко-гейт" 16:04
Вакарчук останній раз був у Раді 20 травня 16:02
Геннадій Труханов
Нова естакада — один з наймасштабніших проектів в Одесі за останні півстоліття, — мер Одеси Труханов 15:56
Поліція. Фото: Українська правда
У Києві місцеві жителі побилися з поліцією, протестуючи проти будівництва моста на Троєщину 15:46
більше новин
Верховний суд визнав неправомірним дії НБУ по виведенню з ринку банку "Фінансова ініціатива" Олега Бахматюка 16:32 Документ
ОГХК продовжує укладати договори з відстрочкою платежу, всупереч обіцянкам працювати по передоплаті , - документи 18:48
"Центр протидії корупції" провів урок для Зеленського про корупцію в Окружному адмінсуді Києва 11:29 Відео
Просили "бути гнучким" до сумнівних закупівель: Зеленському розповіли про схеми чиновників УЗ 15:17
Пул надійних клієнтів дав можливість відновити роботу Вільногірського ГМК, – топ-менеджер ОГХК 19:28
більше новин
Верховний суд визнав неправомірним дії НБУ по виведенню з ринку банку "Фінансова ініціатива" Олега Бахматюка 16:32 Документ
Кількість нових випадків коронавірусу за добу досягла чергового антирекорду 10:16 Інфографіка
Чверть першого траншу кредиту МВФ Україні піде на покупку американських катерів. Перший транш МВФ - $2,1 млрд, а за катери заплатять $0,6 млрд 11:26
Наявність "государева ока" Лещенка не вберегло "Укрзалізницю" від закупівлі "лівих" запчастин на 100 млн гривень 14:18
В Україні кількість нових заражених коронавірусом за добу наближається до тисячі 09:45 Інфографіка
більше новин
Рада призначила заступника міністра енергетики Абрамовського міністром захисту навколишнього середовища
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok