На вікенд в Бакоту і Кам'янець-Подільський. Скільки коштує відпочинок на День Конституції

Українці все більше стали цікавитися внутрішнім туризмом у зв'язку з тим, що на День Конституції буде 3 офіційних вихідних дні. Довгі вихідні можна провести в одному з найпопулярніших куточків країни як серед українських, так і іноземних туристів в середньовічному місті Кам'янець-Подолський, а також заїхати у Бакоту, яка не поступається відпочинку на морі.

Де зупинитися в Кам'янці-Подільському

Кам'янець-Подільський пропонує багато варіантів житла на будь-який гаманець: від бюджетних варіантів до розкішних апартаментів в готелях.

Найдешевші ціни за проживання стартують від 400 гривень за двох в двомісному номері за 3 дні і 2 ночі.

Для тих, хто любить відпочивати з комфортом, можуть скористатися і більш дорогими варіантами проживання. Покращений двомісний номер коштує від 1200 гривень за 3 дні і 2 ночі. Серед зручностей у номері – телевізор з плоским екраном, а також ванна кімната.

Проживання у чотиризірковому готелі коштує від 3716 гривень за двох на 3 дні і 2 ночі. У вартість також входять сніданки на двох. В номері працює безкоштовний Wi-Fi. Серед зручностей міні-бар, шафа для одягу, телевізор із плоским екраном. Власна ванна кімната укомплектовано банними халатами і тапочками.

Де відпочити і на що подивитися

Кам'янець-Подільський пропонує безліч варіантів для активного і пізнавального відпочинку. Туристи можуть піти на екскурсії по місту, яке багате на стародавні пам'ятки. Але перлиною міста вважається Стара фортеця.

Перша згадка про неї – в 1374 році. Однак за археологічними дослідженнями, її заснували в XI-XII століттях. Стара фортеця розташована на території площею 1,5 га і являє собою 11 башт, розташованих у формі неправильного чотирикутника і сполучених фортечними стінами.

Стара фортеця. Фото: ternograd.te.ua

Вартість вхідних квитків в музеї міста:

Старий замок 60 гривень/1 дорослий, 40 гривень/ діти, студенти.

Ратуша: експозиція "Історія Магдебурзького права", експозиція "Грошовий обіг на Поділлі" – 25 гривень/ 1 дорослий і 20 гривень/ діти, студенти.

Галерея мистецтва: 25 гривень/1 дорослий, 15 гривень/ діти, студенти.

Відділ старожитностей: 15 гривень/ 1 дорослий, 10 гривень/ діти, студенти

Відпочинок в Бакоті

Хмельницька область відома не тільки знаменитою фортецею, але і Бакотою, яку називають українською Атлантидою.

До 1981 році в місті проживало понад 2 тисяч жителів, а потім його затопили води Новодністровської ГЕС. Жителів розселили по сусідніх містах, а місто перетворилося в українську "Антлантиду".

Згідно з легендами, під 30-метровою товщею води Дністра, стоять будинки і колгоспні свинарники, фруктові сади і старовинні кладовища. У сонячну погоду все це можна побачити.

В Бакоті можна відвідати найстаріший Михайлівський печерний монастир Середнього Подністров'я. Він був заснований в XI столітті і розташовувався в скелі на висоті 120 метрів. Келії перебували в печерах.

Згідно з легендою, в монастирі знайшли притулок ченці, і прості люди, які рятувалися від татаро-монгольського війська. Але грекам, які заховались у скелях людям обіцяли свободу в обмін на зречення від віри в Христа. Але ніхто не вийшов з печер і тоді монголи замурували входи, і всі люди загинули.

Скельний монастир. Фото: igormelika.com.ua

Бакота вважається одним із наймальовничніших місць: з гори відкриваються чудові види на закрут Дністра. Клімат тут м'який, теплий. Кажуть, навіть у вересні крізь прозорі води Дністра можна побачити дно того самого Сарматського моря, яке вирувало тут мільйони років тому.

Відпочинок з наметами

Якщо ви бажаєте відпочити подалі від гамірного міста і насолодитися красою природи, в Бакоті найпопулярніший вид відпочинку – відпочинок з наметами. Тут можна половити рибу, помилуватися краєвидами. Також, можна взяти в оренду катер, яхту і помилуватися схилами Дністра. Серед розваг на Бакоті: купання, засмагання, споглядання пейзажів.

Відпочинок в Бакоті. Фото: vidviday.ua

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