Укрзалізниця запустить ще 50 приміських поїздів

Акціонерне товариство "Укрзалізниця" призначило курсування ще 50 приміських поїздів, у той час, як до Дня Конституції призначила п'ять регіональних поїздів.

Про це сказано в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

Так, з 23 червня розпочнеться курсування ще 27 приміських поїздів регіонального філіалу "Південно-Західна залізниця" та з 24 червня - 23 поїздів філії "Південна залізниця".

На сьогодні на території України курсує 533 приміські поїзди, з урахуванням вищевказаних поїздів 24 червня їх кількість становитиме 583.

Додаткові поїзди. Інфографіка: "Укрзалізниця"

Як повідомляли Українські Новини, з 1 червня в Україні відновлені міжобласні пасажирські залізничні та автомобільні перевезення, а також рух поїздів далекого прямування.

Крім того, поїздка на море Укрзалізницею обійдеться українцям від 196 гривень. Один з найпопулярніших серед українських напрямів – чорноморське узбережжя.

У Вінницькій області Укрзалізниця запустила рух поїздів дальнього сполучення.

Список усіх поїздів Укрзалізниці в умовах карантину.