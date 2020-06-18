Поїздка на море потягом — ціни на квитки Укрзалізниці

Тоді як "Укрзалізниця" відновлює залізничне сполучення в умовах карантину, а українці почали їздити на море у зв'язку з початком літнього сезону, мінімальна вартість проїзду з Києва до Одеси становить майже 196 гривень. За проїзд в купе доведеться заплатити мінімум 722 гривні, передають Українські Новини. Один з найпопулярніших серед українських напрямів – чорноморське узбережжя. Вартість квитків сполучення "Київ – Одеса" Місце в плацкартному вагоні – 211 гривень. Сидяче місце першого класу – 1087 гривень. Сидяче місце другого класу – 464 гривні. Купе – 722 гривні. Ціна за "люкс" становить 1615 гривень. Вартість квитків сполучення "Київ – Миколаїв" Місце в плацкартному вагоні – 279 гривень. Сидяче місце першого класу – 1087 гривень. Сидяче місце другого класу – 249 гривень. Купе – 456 гривень. Ціна за "люкс" становить 1280 гривень. Вартість квитків сполучення "Київ – Херсон" Місце в плацкартному вагоні – 196 гривень. Сидяче місце першого класу – 468 гривень. Сидяче місце другого класу – 328 гривень. Купе – 480 гривень. Ціна за "люкс" становить 1119 гривень. Вартість квитків сполучення "Вінниця - Одеса" Сидяче місце першого класу – 681 гривня. Сидяче місце другого класу – 283 гривні. Купе – 561 гривня. Ціна за "люкс" становить 1351 гривень. Вартість квитків сполученням "Харків – Одеса" Купе – 709 гривень. Ціна за "люкс" становить 1728 гривень. Раніше Українські Новини повідомляли, що Укрзалізниця запускає додаткові регіональні поїзди до Дня Конституції. У Вінницькій області Укрзалізниця запустила рух поїздів дальнього сполучення.