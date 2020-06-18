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18 червня 2020, четвер, 18:10 7
Транспорт 2020-06-18T18:45:01+03:00
Українські Новини
Поїздка на море потягом — ціни на квитки Укрзалізниці

Поїздка на море потягом — ціни на квитки Укрзалізниці

Ирина Николенко
Море, Пляж, Укрзалізниця, Чорне море, Пасажирський поїзд, Ціни на квитки, поїзд, відпочинок, Квитки на потяг, відпочинок в Україні, Літня відпустка, Відпустка 2020
Укрзалізниця. Фото: Facebook/Укрзалізниця
Укрзалізниця. Фото: Facebook/Укрзалізниця

Тоді як "Укрзалізниця" відновлює залізничне сполучення в умовах карантину, а українці почали їздити на море у зв'язку з початком літнього сезону, мінімальна вартість проїзду з Києва до Одеси становить майже 196 гривень. За проїзд в купе доведеться заплатити мінімум 722 гривні, передають Українські Новини.

Один з найпопулярніших серед українських напрямів – чорноморське узбережжя.

Вартість квитків сполучення "Київ – Одеса"

  • Місце в плацкартному вагоні – 211 гривень.
  • Сидяче місце першого класу – 1087 гривень.
  • Сидяче місце другого класу – 464 гривні.
  • Купе – 722 гривні.
  • Ціна за "люкс" становить 1615 гривень.

Вартість квитків сполучення "Київ – Миколаїв"

  • Місце в плацкартному вагоні – 279 гривень.
  • Сидяче місце першого класу – 1087 гривень.
  • Сидяче місце другого класу – 249 гривень.
  • Купе – 456 гривень.
  • Ціна за "люкс" становить 1280 гривень.

Вартість квитків сполучення "Київ – Херсон"

  • Місце в плацкартному вагоні – 196 гривень.
  • Сидяче місце першого класу – 468 гривень.
  • Сидяче місце другого класу – 328 гривень.
  • Купе – 480 гривень.
  • Ціна за "люкс" становить 1119 гривень.

Вартість квитків сполучення "Вінниця - Одеса"

  • Сидяче місце першого класу – 681 гривня.
  • Сидяче місце другого класу – 283 гривні.
  • Купе – 561 гривня.
  • Ціна за "люкс" становить 1351 гривень.

Вартість квитків сполученням "Харків – Одеса"

  • Купе – 709 гривень.
  • Ціна за "люкс" становить 1728 гривень.

Раніше Українські Новини повідомляли, що Укрзалізниця запускає додаткові регіональні поїзди до Дня Конституції.

У Вінницькій області Укрзалізниця запустила рух поїздів дальнього сполучення.

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