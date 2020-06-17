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17 червня 2020, середа, 10:43 5
Транспорт 2020-06-17T12:32:24+03:00
Українські Новини
"Укрзалізниця" призначила п'ять регіональних поїздів до Дня Конституції

"Укрзалізниця" призначила п'ять регіональних поїздів до Дня Конституції

Валерия Драгомирова
Укрзалізниця, Поїзди, Додаткові потяги, День Конституції, білети на поїзд
Укрзалізниця. Фото: Facebook/Укрзалізниця
Укрзалізниця. Фото: Facebook/Укрзалізниця

Після того, як з 1 червня Акціонерне товариство "Укрзалізниця" запустило 35 поїздів, призначило з 19 по 21 червня курсування 5 регіональних поїздів на період, а також напередодні і після Дня Конституції України, з 26 по 29 червня, для додаткових перевезень пасажирів.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

Так, на вказаний період призначено щоденне курсування регіональних поїздів: №864/866 сполученням "Неданчичі, Чернігів - Київ-Волинський"; №884/883 "Фастів - Зернове - Київ-Волинський"; №888/887 "Київ-Волинський - Ворожба - Фастів"; №896/895 "Київ-Волинський - Конотоп, Шостка - Київ-Волинський", №880/882 "Київ-Волинський - Славутич - Фастів".

Квитки на зазначені поїзди будуть реалізовуватися на 50% місць.

Як повідомляли Українські Новини, з 1 червня в Україні відновлені міжобласні пасажирські залізничні та автомобільні перевезення, а також рух поїздів далекого прямування. Крім того, автомобілі з Одеси можна буде перевезти на поїзді. Тим часом "Укрзалізниця" збільшила кількість поїздів в туристичних напрямках.

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