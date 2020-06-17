"Укрзалізниця" призначила п'ять регіональних поїздів до Дня Конституції

Після того, як з 1 червня Акціонерне товариство "Укрзалізниця" запустило 35 поїздів, призначило з 19 по 21 червня курсування 5 регіональних поїздів на період, а також напередодні і після Дня Конституції України, з 26 по 29 червня, для додаткових перевезень пасажирів.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

Так, на вказаний період призначено щоденне курсування регіональних поїздів: №864/866 сполученням "Неданчичі, Чернігів - Київ-Волинський"; №884/883 "Фастів - Зернове - Київ-Волинський"; №888/887 "Київ-Волинський - Ворожба - Фастів"; №896/895 "Київ-Волинський - Конотоп, Шостка - Київ-Волинський", №880/882 "Київ-Волинський - Славутич - Фастів".

Квитки на зазначені поїзди будуть реалізовуватися на 50% місць.

Як повідомляли Українські Новини, з 1 червня в Україні відновлені міжобласні пасажирські залізничні та автомобільні перевезення, а також рух поїздів далекого прямування. Крім того, автомобілі з Одеси можна буде перевезти на поїзді. Тим часом "Укрзалізниця" збільшила кількість поїздів в туристичних напрямках.