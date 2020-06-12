У Києві з 15 червня можуть відкрити частину пляжів

Тоді як у Києві продовжує зростати кількість нових заражених коронавірусом, Київ має намір офіційно відкрити частину пляжів з 15 червня. Про це директор з утримання прибережної інфраструктури комунального підприємства "Плесо" Костянтин Пігуля повідомив на прес-конференції в п'ятницю, передають Українські Новини.

"Ми на сьогодні всі пляжі підготували, провели всі комплекси санітарних (підготовок і вимог), також найняли лайф-гардів (рятувальників), працюють медсестри, — зазначив він.

З його слів, температура води ще тиждень тому не прогрівалася до 18 градусів.

"Тільки з вівторка (9 червня) ми зробили всі аналізи, коли вона була 18 градусів. Вони знаходяться в міському лабораторному центрі, в понеділок ми їх отримаємо і подивимося, якщо вони відповідають санітарним нормам... Напевно, в понеділок... якісь пляжі будуть відкриті", — сказав він.

При цьому глава Держспоживслужби в Києві Олег Рубан зазначив, що направлені в лабораторію проби піску, води в питних фонтанчиках і проби поверхні водойм з 14 пляжів.

З слів Пігулі, жителі столиці вже відвідують пляжі, засмагають та купаються, тому на них присутні рятувальники і медсестри, також вже просіяний пісок і встановлені буйки.

Також він підкреслив, що співробітники пляжів працюють в масках, додатково їх закуплено близько 13 тис. одиниць, у вбиральнях та медпунктах встановлені санітайзери.

Щодня вранці і ввечері співробітники дезінфікують всі елементи благоустрою пляжів, а також на території встановлені таблиці з рекомендаціями щодо дотримання карантинних заходів.

При цьому працівники пляжів не тестують на наявність коронавірусної інфекції.

З слів Рубана, людям потрібен відпочинок на свіжому повітрі і вітамін D, тому він рекомендує відпочивати і відвідувати спеціально організовані зони відпочинку та пляжі, дотримуючись заходів безпеки.

Як повідомляли Українські Новини, Київ поверне обмеження на роботу ТЦ, ринків і дитсадків, якщо зросте кількість хворих.

Тим часом кінотеатри можуть відновити роботу після карантинного простою вже 2 липня.