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  • У Чехії за два місяці зафіксували найвищий приріст випадків коронавіруса за день
19 червня 2020, пʼятниця, 12:56 7
Європа 2020-06-19T13:45:01+03:00
Українські Новини
У Чехії за два місяці зафіксували найвищий приріст випадків коронавіруса за день

У Чехії за два місяці зафіксували найвищий приріст випадків коронавіруса за день

Елизавета Кесельман
Чехія, Коронавірус, Спалах коронавірусу, Епідемія коронавірусу, Коронавірус в Чехії, Пандемія коронавірусу, Нова хвиля коронавірусу
Чехія. Фото: radio.cz
Чехія. Фото: radio.cz

В Чехії після відкриття кордонів спостерігаються нові спалахи коронавірусу, а за четвер, 18 червня, зафіксували найвищий приріст захворюваності, який досяг 118 осіб з COVID-19 за добу в той час, як в Україні ця цифра сягає тисячі нових випадків. Про це передає чеське видання Aktualne з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

Згідно з оприлюдненими даними, в четвер, кількість нових випадків становило 118 - це найбільший щоденний приріст з 21 квітня. З того часу, за двома винятками, приріст залишився нижче 100.

За станом на ранок п'ятниці Чехія зареєструвала 10 283 випадки інфікування, з них майже три чверті одужали. 334 людини померли у зв'язку з захворюванням.

Зараз в Чехії є 2506 осіб, інфікованих коронавірусом. Відзначається, що в країні з травня почали послаблювати карантинні правила щодо стримування коронавірусу.

Як повідомляли Українські Новини, парламент Праги відправляють на 14-денний карантин через виявлення коронавірусу у заступника мера Петра Глубучека.

Тим часом українські заробітчани недоотримують зарплату в Чехії, через що закарпатець влаштував акцію протесту, голодувавши шість днів.

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