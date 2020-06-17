У Чехії українець голодував шість днів, так як завод не виплачував зарплату заробітчанам

Українські заробітчани в Чехії, де з 22 травня відновили видачу робочих віз, зверталися в громадську організацію "Іноземець не раб" про невиплату зарплат, засновник якої, закарпатець Ярослав Чепа, для привернення уваги до проблеми провів акцію протесту, оголосивши голодування.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Наголошується, що метою такої акції протесту українця є привернути увагу до проблеми невиплати зарплати не тільки в Чехії, але й у всій Європі.

"Цією акцією протесту я хочу привернути увагу до того, що це дуже велика проблема — не тільки тут, у Чехії, але і в цілому у Європі, де працюють наші громадяни і їх обманюють. Вони їдуть за майбутнім, заробити для своєї сім'ї, а в кінці — вони не отримують грошей за свою роботу", — розповів Чепа.

Поблизу автобусної зупинки закарпатець встановив плакат і два прапори — Чехії та України. Вже майже тиждень, за його словами, він сидить на стільці і споживає тільки воду.

Чепа заснував громадську організацію "Сizinec není otrok" ("Іноземець не раб"). Кілька місяців тому в організацію звернулися кілька українців, які, повернувшись із заробітків в Україну, недоотримали частину зарплати. Чепа розповів, що організація кілька разів зверталася до підприємства, але не отримала задовільної відповіді, тому він вирішив оголосити голодування.

За його словами, тільки за його підрахунками борг перед українськими заробітчанами досягає близько 400 тисяч чеських крон [450 тис. грн].

Компанія-посередник пообіцяла, що частину грошей люди отримають вже 29 червня. Решта — до кінця липня.

Після публікації в ЗМІ Чепа повідомив в Facebook, що перша частина невиплаченої зарплати вже надійшла на рахунки. "Мені зателефонував юрист, сказав, що кошти вже надійшли на рахунок — перший транш. Тому на цьому я закінчу голодування, але не закінчу нашу справа, поки гроші не отримають люди, які працювали", — розповів він.

Як повідомляли Українські Новини, від українських заробітчан в Польщі цього літа також надходили скарги на невиплату зарплат та пекельні умови.