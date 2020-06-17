У Празі відправляють на карантин парламент після виявлення коронавірусу у заступника мера

Пройшло майже три місяці після того, як в Чехії зафіксували перші випадки коронавірусу. В Україні аеропорт "Київ" скасовує всі міжнародні рейси, тим часом в Празі на карантин відправили ряд чиновників після того, як у заступника мера підтвердився коронавірус. Про це повідомляє чеське видання Novinky.

Як відзначається, ввечері у вівторок заступник мера Праги Петр Глубучек повідомив, що у нього виявили коронавірус.

"Вчора ввечері у мене була підвищена температура, 37,8°C. Я вирішив проявити відповідальність і не пішов на роботу сьогодні, зробив тест... Увечері підтвердився позитивний результат", - повідомив Глубучек в коментарі виданню.

Перед цим, у понеділок, заступник мера був присутній на семигодинний нараді з іншими посадовими особами Праги. У зв'язку з цим мер Праги Зденек Гржиб повідомив, що всі учасники зустрічі йдуть на 14-денний карантин.

Як повідомляли Українські Новини, тим часом в Чехії українець голодував шість днів, тому що керівництво заводу не виплачувало зарплату заробітчанам.

Крім того, у Чехії знову фіксують нові спалахи коронавірусу. Кількість інфікованих перевищила 10 тисяч.